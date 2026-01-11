Aunque los primeros días de enero mostraron un leve amesetamiento, Acedo explicó que se trata de un comportamiento habitual en esta etapa de la temporada. “El último fin de semana de diciembre y el primero de enero fueron muy buenos en casi todos los destinos. Los datos de ocupación que se difundieron son reales y positivos, aunque esta primera semana siempre suele ser un poco más tranquila”, señaló.

Uno de los factores que incidió en el ritmo de la actividad fue la crecida del río Uruguay, que obligó a restringir algunas playas en localidades costeras. No obstante, el impacto fue parcial. “No todas las playas quedaron inutilizadas. Además, las ciudades ribereñas ya están acostumbradas a estas situaciones: el río sube, baja en pocos días y los espacios se recuperan rápidamente”, explicó el titular de la CET.

En la costa del Paraná, en tanto, el panorama es más estable, aunque no se descarta una leve suba del nivel del río como consecuencia de las lluvias en Brasil. “No sería una crecida importante, pero podría generar algunas complicaciones en ciertos balnearios”, advirtió.

Más allá de las condiciones climáticas, Acedo remarcó que una de las principales fortalezas de Entre Ríos es la variedad de su oferta turística. Los complejos termales, parques acuáticos y propuestas recreativas permiten sostener el flujo de visitantes incluso cuando el clima no acompaña. “Las termas hoy son un producto integral, pensado para familias, jóvenes y distintos públicos, con piletas de agua fría, parques y múltiples servicios”, indicó. En ese marco, celebró la reapertura del complejo termal de La Paz, que volvió a funcionar esta semana y representa un impulso clave para el norte de la provincia.

En cuanto a los niveles de ocupación por destino, Federación se posiciona entre los más elegidos, con un 75% de plazas cubiertas y expectativas de llegar al lleno total con el cierre de la Fiesta Nacional del Lago. En Gualeguaychú, el balneario Ñandubaysal recibe entre 1.500 y 2.000 personas por día y sostiene una ocupación cercana al 70%, lo que refleja un producto turístico ya consolidado. San José, por su parte, promedió un 50% durante la semana, aunque se espera una ocupación plena durante el fin de semana con la realización de la Fiesta del Campamentista.

Otro rasgo que marca esta temporada es la duración de las estadías. El promedio ronda las tres noches, con algunas localidades, como Federación, que superan las tres noches y media. Sin embargo, no se observa por ahora una fuerte presencia de turistas que permanezcan una semana o más. “Predominan las escapadas cortas, muchas veces asociadas a eventos o fines de semana”, explicó Acedo.

Respecto del perfil de los visitantes, Entre Ríos continúa consolidándose como un destino elegido por las familias. Según el presidente de la CET, todavía no se observa una presencia masiva de grupos de amigos, que este verano optaron en mayor medida por la Costa Atlántica o por Brasil. No obstante, anticipó que ese público comenzará a llegar con mayor fuerza cuando se inicie la temporada de carnavales en toda la provincia.

Con un seguimiento permanente de la evolución de la temporada, desde el sector turístico miran con optimismo lo que viene. “La segunda quincena de enero y todos los fines de semana de carnaval van a generar un movimiento muy fuerte. Entre Ríos tiene eventos y propuestas que van a seguir atrayendo turistas durante todo el verano”, concluyó Acedo.

Fuente: APF Digital