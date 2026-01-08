Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, los tres gualeguaychuenses que llevan adelante la travesía de unir Gualeguaychú y Estados Unidos en bicicleta con el objetivo de seguir a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, arribaron ayer a Panamá, el noveno país de esta increíble aventura.

Sin embargo, la llegada a suelo centroamericano fue muy distinta a los demás cruces fronterizos que realizaron hasta ahora. Esta vez no pudieron hacerlo pedaleando, sino que debieron trasladarse en avión, ante la imposibilidad de atravesar la frontera por vía terrestre.

“Para los que no lo saben, Sudamérica y Centroamérica no están comunicadas por tierra. Entre Colombia y Panamá hay una selva que se llama Tapón del Darién, que es intransitable. Solo algunos se animan a cruzarla caminando, por los peligros naturales y las bandas criminales que operan en la zona y atacan a los migrantes”, explicó Silio en diálogo con Ahora El Día.

Según contó, el plan original era sortear esa barrera geográfica en velero o barco desde Cartagena hasta algún puerto panameño. “Eso no fue posible porque estamos en temporada alta y ninguna embarcación aceptó trasladar las bicicletas. La única alternativa fue tomar un vuelo, algo que no estaba en nuestros planes por todo el trastorno que implica desarmar y volver a armar las bicis”, señaló.

Sin embargo, la solución aérea también trajo contratiempos. “Pagamos los pasajes y el traslado de las bicicletas, pero al momento de embarcar nos impidieron subir porque no teníamos un vuelo de salida de Panamá. Este país no permite el ingreso si no se justifica cómo se va a salir del territorio”, relató.

“Explicamos que viajábamos en bicicleta y que saldríamos por tierra rumbo a Costa Rica. La historia despertó simpatía, pero no fue suficiente. Al final tuvimos que comprar un pasaje aéreo extra, para cualquier destino y en cualquier fecha, el más barato que encontramos, solo para cumplir con la normativa”, agregó.

Finalmente, los tres pudieron arribar a Panamá, aunque con un gasto inesperado. “Estamos cansados, con las bicicletas en cajas y con tres pasajes aéreos que no vamos a usar. Ahora toca descansar, mañana recorrer el Canal de Panamá y su casco histórico, y el fin de semana rearmar todo para seguir viaje. La semana próxima volvemos a subirnos a las ruedas para iniciar el periplo por Centroamérica”, concluyó Silio.