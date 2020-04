La odisea de un ex jugador de Central Entrerriano que no puede volver al país

“Llegué a Italia a fines de noviembre y mi contrato con el Osimo (3° división) duraba hasta la última semana de marzo. El 20 de ese mes la dirigencia del club donde estaba jugando en Ancona me comunicó que el torneo muy posiblemente no continúe y por eso debía tomar la decisión de quedarme en el país o volverme, lo mismo sucedió con un compañero argentino Gianni Dubois. Enseguida sacamos pasaje y viajamos a Roma para tomar el vuelo que tenía escala en Etiopía, pero antes de embarcar nos comunicaron la decisión del gobierno argentino de prohibir el arribo de vuelos por la cuarentena. Pensamos en tomarlo igual y quizás bajarnos en Brasil a la espera de lo que suceda, pero la dirigencia del club nos pidió quedarnos para no andar dando vueltas solos”.

“Ahí empezó la odisea”, prosiguió el alero que formó parte del equipo de Central Entrerriano que ascendió a la Liga Nacional en 2003. “Llamamos al consulado argentino en Roma y nos dijeron que tratáramos de estar tranquilos y esperar que empiecen los vuelos para repatriados. Uno cuenta los días como si estuviera en la cárcel, te agarra una angustia muy grande”, agregó.

Sin embargo, el Loco expresó que "a los pocos días escuchamos que Felipe Solá declaró que no iba a haber vuelos a Italia y ahí se nos acabó la paciencia. Tienen que entender que queremos volver, en vuelos de repatriación o por empresas privadas, aunque éstas no pueden entran en Argentina”.

“Mi señora y mis dos hijos de 8 y 9 años están solos en Argentina y quiero estar con ellos. Los nenes me preguntan ¿por qué no venís? Y tengo que explicarles que no es porque no quiero. De salud estoy bien, pero desesperado por no poder regresar”, contó Sciutto con mucha tristeza por estar lejos de su familia.

El jugador de 42 años oriundo de Marcos Juárez opinó: “Es un tema político, la decisión que tomó el Gobierno estuvo bien, pero el cierre de fronteras se hizo de un día para el otro y no nos dio tiempo para regresar”.