NUEVO SISTEMA
La oficina de Renaper atenderá con turno previo desde el próximo lunes
A partir del lunes 26 de febrero, la oficina del Renaper ubicada en el Mercado del Munilla comenzará a atender los trámites de DNI y pasaporte exclusivamente con turno previo.
El nuevo sistema se aplicará únicamente a la toma de trámites y no modificará la atención vinculada a consultas, informes o seguimiento de reclamos, que continuará realizándose de manera presencial sin turno previo, en el horario habitual, o a través del canal de WhatsApp 3446-280000 (solo mensajes de texto).
Los turnos deberán solicitarse a través de la plataforma GualeActiva. Cada trámite requiere un turno individual, por lo que en el caso de grupos familiares será necesario gestionar uno por cada persona.
La oficina del Renaper funciona de lunes a domingos, de 8 a 16, y los turnos para DNI y pasaporte se otorgan hasta las 15.30. Además, se encuentra disponible el servicio de atención domiciliaria para personas con dificultades de movilidad, el cual debe solicitarse previamente mediante WhatsApp al número mencionado.