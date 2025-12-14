En sintonía con Cancillería, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial este domingo condenando el violento ataque dirigido contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar la festividad de Janucá.

El texto oficial califica el acto como un ataque de "terroristas islamitas" que dejó "un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos", y advierte que este tipo de acciones demuestran el "desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos".

El punto más destacado del comunicado es la referencia directa a la decisión política de Australia. La Oficina del Presidente recordó una advertencia que el Primer Ministro de Israel habría enviado a su par australiano en agosto.

"Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre", indicaron.

Con esta mención, el Gobierno de Milei alinea su postura internacional con la tesis israelí de que el reconocimiento de Palestina fomenta el terrorismo.

En tanto, a través del comunicado, el presidente Javier Milei expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso de Argentina con la protección de la comunidad judía y la cooperación internacional para "prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad".

El comunicado finaliza haciendo hincapié en la situación de Argentina, "un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo" (en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA).

El mensaje completo de la Oficina del Presidente

"La Oficina del Presidente condena enérgicamente el ataque de terroristas islamitas contra la comunidad judía en Sidney, Australia, que dejó un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos.

Este acto de violencia dirigido a familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá, demuestra el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos y la imposición de un nuevo sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto.

En agosto, el Primer Ministro de Israel advirtió a su par australiano por escrito que un violento ataque antisemita podría ocurrir en su país si el Gobierno de Australia reconocía al Estado de Palestina. Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre.

El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad, especialmente en la República Argentina, un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo.

Fuente: Agencia NA