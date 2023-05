La nota publicada por Ahora ElDía a raíz de incesantes hechos de inseguridad en el barrio de la Terminal, y más precisamente en las cuadras del Boulevard Pedro Jurado desde la rotonda de ingreso a la ciudad hasta la Gervasio Méndez, puso sobre la mesa una situación que desborda permanentemente a los vecinos, también de otros barrios: conocen a los delincuentes que les robaron, la policía los identifica y muchas veces los atrapa, pero luego a las pocas horas ya caminan tranquilos por la calle, ante el temor del resto.

Sin embargo, esta semana que pasó se rompió un nuevo límite: los delincuentes tomaron represalias contra los vecinos que aportaron pruebas con sus cámaras de seguridad, o que fueron y realizaron la denuncia ante la policía.

Es así que a un vecino lo hirieron con un cuchillo en uno de sus ojos, y le quisieron prender fuego su vivienda. El hombre en cuestión, sólo recibió 20 días de domiciliaria. Luego, a las 48 horas, la pareja del agresor fue quien prendió fuego un auto de una vecina, también por presumir que ella había sido quien la había denunciado.

Lo más triste de todo eso, es que la mujer que realizó el acto vandálico ya está libre (con prisión domiciliaria por 28 días), por lo que el temor de los vecinos de la zona es constante, ya que ni siquiera pueden estacionar el auto en su cuadra tranquilos.

Pero no sólo ello ocurrió durante los últimos días, sino que también los negocios y las obras en construcción son los blancos permanentes de los ladrones. Por ejemplo, esta semana se robaron una computadora del Hospitalito Baggio, y ropa de un negocio céntrico. Además, un vecino relató a Ahora ElDía que le robaron más en $120.000 en cerámicas que tenía para colocar el piso en su casa en construcción, y varias herramientas.

Decenas de denuncias y no pasa nada: Ya le van robando más de $600.000 en herramientas

Otro ejemplo de lo agotador y frustrante que es la inseguridad es la de Gastón, un vecino que tiene un galpón y que está cansado de que le roben herramientas.

“Fui a fiscalía y me dicen que en las imágenes de las cámaras no se veía nada y que ya habían cajoneado todo lo de los robos, son 5 denuncias en total que ya he hecho”, relató a Ahora ElDía.

“El primer robo fue en noviembre del año pasado, entraron y me robaron una garrafa, yo hice la denuncia porque tenía miedo que me entren de nuevo y me desvalijen el galpón, pero no encontraron nada, y eso fue exactamente lo que pasó”, recriminó.

“Luego, en enero vi a una vecina vendiendo las herramientas robadas en facebook, incluso con una imagen que se veía atrás mi galpón, yo la denuncié pero no pasó nada”, lamentó Gastón.

Pero no fue todo: “Después de eso me entraron en la casilla rural y me robaron una cocina, un anafe, unas ollas, mercaderías y unas frazadas”, denunció.

“Y la última vez que me robaron fue la batería del tractor. Si yo me pongo a sacar cuenta la suma de todo lo que me han robado y llego a los 600.000, 700.000 pesos en herramientas, es una locura, para colmo a una cuadras de la comisaría novena”, concluyó indignado.

La lista de todas las herramientas que le han sustraído es la siguiente: un cortador plasma, percutor a batería makita, un taladro a bateria dewol, dos taladros electricos 220v, llaves de mano, una amoladora recta, cargadores de baterías, baterías, un anafe, ollas y mercadería.

Este es un ejemplo más de la larga lista de robos que se han sucedido en la ciudad los últimos días, y por ahora nadie le ofrece respuesta ni garantías de seguridad a los vecinos.