EL PRONÓSTICO
La ola de calor se agiganta en Gualeguaychú y el pico máximo sería en año nuevo
Las temperaturas agobiantes no dan tregua, y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional lo más álgido aun está por venir.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– anuncia una semana con ola de calor en Entre Ríos.
La provincia tendrá temperaturas muy elevadas y se espera que el día más caluroso sea el miércoles, cuando se registren hasta 39° en ciudades como Gualeguaychú, Colón y Gualeguay.
Para este lunes y para el martes, en Gualeguaychú se esperan temperaturas máximas de 34° y 37° respectivamente.
Así estará el tiempo este lunes
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 34 grados. En estas localidades se espera un lunes algo nublado.
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado con probablidad de tormentas aisladas por la tarde.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas en horas de la tarde.