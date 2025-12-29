El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– anuncia una semana con ola de calor en Entre Ríos.

La provincia tendrá temperaturas muy elevadas y se espera que el día más caluroso sea el miércoles, cuando se registren hasta 39° en ciudades como Gualeguaychú, Colón y Gualeguay.

Para este lunes y para el martes, en Gualeguaychú se esperan temperaturas máximas de 34° y 37° respectivamente.

Así estará el tiempo este lunes

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 34 grados. En estas localidades se espera un lunes algo nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado con probablidad de tormentas aisladas por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas en horas de la tarde.