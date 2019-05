La OMS celebra el acuerdo para eliminar grasas trans de los alimentos

Las compañías se comprometieron a que para 2023 las grasas trans no superarán los 2 gramos por cada 100 gramos de producto. Las compañías se comprometieron a que para 2023 las grasas trans no superarán los 2 gramos por cada 100 gramos de producto. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró hoy el compromiso asumido por la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA) para eliminar las grasas trans de los alimentos para 2023. "El compromiso asumido por la IFBA está en línea con el objetivo de la OMS de eliminar las grasas trans industriales del suministro mundial de alimentos para 2023", destacó y aseguró que el organismo a su cargo "supervisará los próximos pasos para garantizar su cumplimiento". Tedros se había reunido la semana pasada con representantes de la IFBA para discutir la eliminación de las grasas trans y la reducción de la sal, el azúcar y las grasas saturadas en los alimentos procesados. La IFBA garantizó que la cantidad de grasas trans industriales (iTFA) en sus productos "no superará los 2 gramos por cada 100 gramos de grasa o aceite para 2023". "Eliminar las grasas trans producidas industrialmente es una de las formas más simples y efectivas de salvar vidas y crear un suministro de alimentos más saludable", agregó Tedros. La OMS pidió, además, "a todos los productores de alimentos y fabricantes de grasas y aceites", miembros o no de la IFBA, que "se comprometan también a eliminar las grasas trans industriales del suministro mundial de alimentos". Según el organismo sanitario internacional, la ingesta de grasas trans es responsable de más de 500.000 muertes anuales por enfermedades coronarias. La IFBA es una organización fundada en 2008 por los directores ejecutivos de las principales empresas de bebidas alimenticias y no alcohólicas en busca de permitir a los consumidores comer dietas equilibradas y llevar una vida más saludable, en apoyo de los esfuerzos de la OMS para mejorar la salud pública mundial. Entre las 12 firmas que integran el organismo, se encuentran: Coca Cola, Mondelez, Danone, Mac Donald, Nestle, Pepsico, Bimbo y Kellogg´s. Con información de la Agencia Télam.