Desde el Hospital Centenario informaron que recibieron un nuevo monitor multiparamétrico con medición de tensión arterial invasiva para el Servicio de Neonatología. Se trata de una donación de la ONG "Capullos".

Este jueves por la mañana, integrantes de la ONG se hicieron presentes en el Hospital para hacer entrega de la nueva aparatología. El momento contó con la presencia de la directora del nosocomio Dra. Andrea Martins, de la jefa de Neonatología Dra. María Inés Roldán y de la jefa de Enfermería de dicho servicio, Claudia Martínez.

Al respecto, la Dra. Roldán detalló que "se trata de un monitor multiparamétrico con medición de tensión arterial invasiva", y destacó que "con este nuevo equipo, se completan las tres unidades de Terapia Intensiva del servicio".

Asimismo, explicó que lo que permite este monitor es ver en tiempo real la presión arterial, y de esta manera ayuda a los profesionales a modificar las drogas en el caso que sea necesario para estimular los distintos órganos del bebe.

Por su parte, la Dra. Martins destacó la importancia de seguir incorporando recursos tecnológicos para la institución, y manifestó una vez más el profundo agradecimiento a Capullos por su acompañamiento permanente, valorando a las ONG que confían en el Hospital y se comprometen en ayudar a mejorar la calidad de atención de la salud a la comunidad.