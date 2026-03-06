La organización Madres y Padres TEA de Gualeguaychú expresó su preocupación por el reiterado uso de pirotecnia sonora en celebraciones deportivas, culturales y eventos públicos de la ciudad, y solicitó al Municipio que refuerce los controles y sanciones para evitar estas prácticas.

A través de una nota dirigida a la Municipalidad de Gualeguaychú (Expediente 1039/26), la ONG advirtió sobre las consecuencias que generan las detonaciones en distintos sectores de la comunidad, especialmente en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones vinculadas a la hipersensibilidad sensorial.

En el comunicado, fechado el 5 de marzo, la organización señala que si bien comprenden el valor simbólico y la alegría colectiva que acompañan las celebraciones, el uso de pirotecnia sonora provoca “graves consecuencias para numerosos vecinos”.

Según explicaron, los efectos impactan particularmente en personas con trastornos neurológicos o del desarrollo, adultos mayores, personas que atraviesan Trastorno de Estrés Postraumático, además de animales domésticos y fauna urbana.

“Para muchas familias de nuestra comunidad, estos episodios significan momentos de angustia, crisis sensoriales y situaciones de gran estrés”, señalaron desde la organización, al tiempo que remarcaron que se trata de situaciones que podrían evitarse mediante medidas de prevención y control.

En ese marco, pidieron al municipio reforzar las acciones preventivas frente al uso de pirotecnia sonora, especialmente durante festejos masivos o concentraciones públicas. Además, reclamaron que se apliquen sanciones a clubes deportivos por hechos ocurridos durante las últimas semanas en distintos festejos.

Entre las medidas propuestas, la ONG planteó la necesidad de promover campañas de concientización sobre “pirotecnia cero”, recordar a clubes, instituciones y organizadores de eventos las normativas vigentes y establecer mecanismos de control efectivos durante las celebraciones.

Finalmente, desde Madres y Padres TEA destacaron que “es posible celebrar con alegría sin generar daño ni sufrimiento en otros miembros de la comunidad”, y reafirmaron su disposición para colaborar con el municipio en acciones de concientización que promuevan celebraciones más inclusivas y respetuosas.

La organización sostuvo que avanzar hacia una ciudad más inclusiva también implica garantizar que los festejos públicos no vulneren el derecho a la salud, al bienestar y a la tranquilidad de los vecinos.