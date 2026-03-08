"LA LEY ESTÁ VIGENTE"
La ONG Patitas reclamó el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia en la ciudad
La ONG proteccionista Patitas expresó su profundo malestar tras el uso de pirotecnia de estruendo durante la reciente apertura de sobres vinculada al Carnaval, a pesar de que en la ciudad rige una ordenanza que prohíbe su uso.
A través de un comunicado, la entidad señaló que lo ocurrido resulta “inadmisible”, especialmente porque “las instituciones involucradas participan activamente del carnaval local y cumplen además un rol formador para niños y jóvenes”.
Desde la organización remarcaron que la normativa municipal vigente prohíbe expresamente la utilización de pirotecnia sonora, con el objetivo de proteger a distintos sectores de la comunidad que se ven afectados por su uso.
“Nos preocupa que quienes tienen responsabilidades institucionales y educativas no estén dando el ejemplo”, expresaron desde Patitas, al tiempo que advirtieron que el incumplimiento de las normas transmite “un mensaje profundamente equivocado” a las nuevas generaciones.
En el mismo sentido, recordaron que la pirotecnia de estruendo no se trata de un simple festejo, ya que provoca sufrimiento en animales y afecta a personas con autismo o hipersensibilidad auditiva, así como también a adultos mayores y a vecinos que padecen sus consecuencias.
Finalmente, desde la organización reiteraron su postura frente a este tipo de situaciones y aseguraron que continuarán reclamando el cumplimiento de la normativa vigente. “La ley está vigente y debe respetarse”, concluyeron.