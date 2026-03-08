La ONG proteccionista Patitas expresó su profundo malestar tras el uso de pirotecnia de estruendo durante la reciente apertura de sobres vinculada al Carnaval, a pesar de que en la ciudad rige una ordenanza que prohíbe su uso.

A través de un comunicado, la entidad señaló que lo ocurrido resulta “inadmisible”, especialmente porque “las instituciones involucradas participan activamente del carnaval local y cumplen además un rol formador para niños y jóvenes”.

Desde la organización remarcaron que la normativa municipal vigente prohíbe expresamente la utilización de pirotecnia sonora, con el objetivo de proteger a distintos sectores de la comunidad que se ven afectados por su uso.

“Nos preocupa que quienes tienen responsabilidades institucionales y educativas no estén dando el ejemplo”, expresaron desde Patitas, al tiempo que advirtieron que el incumplimiento de las normas transmite “un mensaje profundamente equivocado” a las nuevas generaciones.

En el mismo sentido, recordaron que la pirotecnia de estruendo no se trata de un simple festejo, ya que provoca sufrimiento en animales y afecta a personas con autismo o hipersensibilidad auditiva, así como también a adultos mayores y a vecinos que padecen sus consecuencias.

Finalmente, desde la organización reiteraron su postura frente a este tipo de situaciones y aseguraron que continuarán reclamando el cumplimiento de la normativa vigente. “La ley está vigente y debe respetarse”, concluyeron.