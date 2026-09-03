La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, advirtió este jueves que el fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses y alcanzará una magnitud muy fuerte. Sus efectos podrían extenderse hasta febrero de 2027, con repercusiones climáticas durante buena parte de ese año.

El organismo señaló que existe una probabilidad “extraordinariamente alta, cercana al 100%” de esa duración del fenómeno. “El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse ser muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura" afirmó la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño intensificará sus efectos

La entidad también sostuvo que algunos de los riesgos asociados podrían ser inundaciones, sequías y calor extremo. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Los efectos ya llevaron a Panamá y El Salvador a declarar emergencias. En el primer caso, el fenómeno obligó a reducir el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica; en el segundo, decretó la alerta roja ante la intensificación del evento. El fenómeno no deriva del cambio climático, aunque los científicos prevén que agrave el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles.

Guterres sostuvo que la respuesta dependerá de la velocidad de la prevención. “La carrera ahora es entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de tomar medidas climáticas y proteger a las personas. Debemos ganar esa carrera”, afirmó. Por su parte, la directora de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el episodio puede afectar a comunidades y economías en distintas regiones. “Este El Niño excepcional (...) tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, indicó.

“Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, agregó Saulo, quien pidió a las autoridades y a los sectores de agricultura, salud, energía y agua que preparen respuestas.

El Niño posiblemente persista hasta 2027

De cara al año que viene, el fenómeno ya tuvo sus repercusiones este año en los productos básicos agrícolas de las zonas tropicales, provocando una grave crisis alimentaria en todo el Corredor Seco de Centroamérica y se prevé que su punto álgido llegue a finales de este año, según indicó la OMM en un comunicado.

Ahora bien, una mayor intensidad de El Niño puede alterar significativamente los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el mundo, con fenómenos meteorológicos extremos, como los tifones, publicó Ámbito.

Este calentamiento periódico de las temperaturas sucede en la superficie del mar en el Pacífico oriental tras un debilitamiento de los vientos alisios. Se da de forma natural cada dos a siete años y suele durar hasta 12 meses, provocando lluvias intensas y sequías en toda América Latina.



Fuente: APFDigital / Ámbito