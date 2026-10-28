El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desestimó emitir una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, por la que fue condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La entidad no determinó si analizará las presentaciones de los abogados de la exmandataria y advirtió que, de admitirlas a trámite, la decisión podría demorarse "varios años".

"Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente", indicó el organismo ante una consulta de la agencia EFE.

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Para analizar esta determinación, la agencia Noticias Argentinas se comunicó con el abogado de derechos humanos Gregorio Dalbón, quien marcó que "hay dos cuestiones bien diferentes" y precisó: "Una es la cuestión de fondo, que ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen. La otra situación que no debería tardar es la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua porque en esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos que deberían cesar hasta que haya una resolución definitiva del fondo de la cuestión".

En esa línea, aclaró que "luego las cuestiones políticas o los recursos de revisión en la justicia argentina lo definirá en lo técnico el equipo de abogados y en lo político, Cristina".

"Acá no hay mucha historia", sintetizó e indicó: "La sentencia, si bien está firme, hoy se encuentra en estudio del Comité y el artículo 366 inciso F dice que es obligación (vinculante) si saliera la cautelar la situación para la justicia argentina".

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El letrado, que fue querellante en causas contra el honor de Cristina, hizo hincapié también en "las condiciones extremas de la prisión domiciliaria (de la exjefa de Estado) como los horarios de visita, horarios de sol y demás horarios y permisos" y marcó que "los genocidas, que desaparecieron a 30 mil personas, no tienen horarios y pueden ir a la terraza y tomar vitamina D, etcétera".

Por lo tanto, aseveró que "lo que están haciendo con CFK es una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político con la inhabilitación perpetua, que es claramente inconstitucional".

Además, "es mentira que no se planteó como informa Lorenzetti y por otro lado no quieren que tome sol y la quieren aislar violando el sentido de la propia prisión domiciliaria".

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"Están violando todos los derechos humanos de CFK. Por eso esperamos una resolución en este sentido en breve", manifestó.

La presentación contiene tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de integrantes de la Corte Suprema de la Nación.

Fuente: Agencia NA