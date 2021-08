La opinión de Piaggio sobre la polémica foto de Alberto Fernández

Consultado por esa imagen, el intendente Martín Piaggio aseguró: "Te voy a ser cien por ciento honesto, vi eso de la foto mientras hacía cosas de un lugar a otro esta mañana y no tengo ni idea de que era ni cuándo ni cómo, se que decían algo de la señora del presidente... No me gusta, yo pasé como todos el cumpleaños y momentos lindos y feos con muchísimas limitaciones, encerrados".

"Me cuesta opinar de una situación que no se como fue, pero si no hubo protocolos, no se cuidaron y se transgrede no me gusta, ni del presidente ni de ninguno, ni del vecino de enfrente", añadió.

Embed

Noticia relacionada: Piaggio valoró el nivel de obras en Gualeguaychú, respaldó a Cresto y cargó contra la oposición