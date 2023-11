El proyecto para que Gualeguaychú tenga una Defensoría del Pueblo fue presentado por el concejal Luis Castillo. Sin embargo, desde la oposición y su mismo impulsor denuncian irregularidades en la presentación de los postulante por lo que plantean su nulidad.

Según un escrito presentado esta semana, los concejales del bloque de Juntos por el Cambio y el de Gualeguaychú Entre Todos afirman que el piaggismo no cumplió con los tiempos legales con la inscripción de aspirantes, que según la ordenanza debería haber permanecido abierta hasta el 15 de noviembre.

El problema radica en que según el oficialismo el plazo de los días era de corrido, mientras que la oposición sostiene que se tenían que contar solamente los días hábiles. Por último, los ediles adelantaron que en caso de realizarse no participarán de la reunión de la Comisión Evaluadora.

La ordenanza para poder crear y poner en marcha la Defensoría del Pueblo fue realizada por Luis Castillo, quien comenzó hace más de una año con la elaboración del proyecto para que en la ciudad exista un ente que proteja los derechos e intereses de los ciudadanos, además de ejercer un contralor de la administración pública.

“Se trata de una herramienta poderosísima y que era muy bueno poder traerla para nuestra ciudad, la única ciudad que de la provincia que la tiene es Paraná. Entonces en su momento charlamos con la gente de la capital entrerriana que nos estuvo instruyendo. Se presentó el proyecto, se discutió muchísimo recorrió como la mayoría de mis proyectos todas las áreas, hasta que finalmente el año pasado logramos aprobarla no por unanimidad sino por mayoría”, explicó Castillo en Ahora Cero Radio.

Al respecto, el concejal saliente contó que en febrero presentó un proyecto en donde se explicaba los pasos legales para poder cumplir con la norma que creaba la Defensoría del Pueblo, pero que nunca se quiso tratar.

“Después de perder las elecciones, evidentemente entendieron que era importante poner a alguien del palo, no para cumplir con las funciones importantísimas de una Defensoría del Pueblo sino para joder”, sostuvo el concejal dando a entender que el único motivo del piaggismo es estar encima del gobierno del intendente electo Mauricio Davico.

“Entonces, como no se podía entrar por la puerta porque significaba cumplir plazos que duran cuatro meses, decidieron hacerlo en 15 días, es una locura cuando tenemos dentro de pocos días una elección que es crucial para el futuro del país”, amplió Castillo.

En este sentido, el concejal sentenció que “se hizo una convocatoria mal hecha, se planteó esto no como una selección de las mejores personas sino se va a elegir en forma partidaria. Por ejemplo una de las prerrogativas o una de las condiciones para presentarte como candidato era que te presente o te avale un concejal o alguien del Ejecutivo. Hay un postulante que tiene cinco firmas de concejales y 300 firmas de personas. Creo que es muy evidente porque ahí ya está el voto cantado, cuando realidad te importan nada los otros 12 postulantes, porque vos sabes que van a votar a tu pollo. Si es bueno o malo, parece que no importa. Si está capacitado, parece que no importa”.

“Entonces, me parece que es una instancia muy importante porque es un ente autárquico independiente, con un poder tremendo que tiene que estar en manos realmente de la persona más idónea que, quizás, sea el que gran parte del oficialismo quiere proponer. Pero no lo hagamos tan evidente, respetemos los pasos. Ahora les entró la desesperación por tener el Defensor del Pueblo. ¿Por qué no hicimos esto hace un año y no después de perder las elecciones? Entonces, más allá de eso, hay cuestiones de procedimiento que no se están haciendo como corresponde. Por eso nosotros dijimos que esto carece de nulidad porque vos tenés cuestiones elementales que tenés que respetar”, argumentó Castillo.

En este contexto, el impulsor del proyecto plantea dos posibles opciones: la primera “que difícilmente se haga porque se reconoce que están haciendo las cosas como la mona y decidan archivar todo y esperar al año que viene para hacerlo como corresponde. Y la segunda, que lo quieran hacer y que sigan avanzando en esto y por supuesto se va a judicializar”, concluyó Castillo.