Referentes y legisladores nacionales de la oposición apuntaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti por haberse adherido al Régimen Simplificado de Ganancias y le exigieron que presente la declaración jurada que tiene como fecha tope el lunes 15.

Esteban Paulón de Hacemos Nuestro País; Nicolás Trotta e Itaí Hagman del peronismo; y Pablo Juliano y Martín Lousteau de la Unión Cívica Radical (UCR) repudiaron la postura que tomó el funcionario libertario respecto a la documentación perteneciente a su patrimonio, y la dilatación en el tiempo de su presentación ante la Justicia, en medio de la investigación que atraviesa por enriquecimiento ilícito.

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"Un límite a la avivada de los Adorni. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública. Presenté un proyecto para excluir de este régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde 2 años antes de ingresar a la función pública. No más Betinas ni Manueles", manifestó Paulón en sus redes sociales.

Por su parte, Trotta sostuvo que la inocencia fiscal promovida por el Gobierno Nacional "no resuelve la inocencia penal de Adorni" y señaló que "resulta llamativo" que uno de sus "principales impulsores" sea el mismo que "debe explicar inconsistencias en su propia declaración jurada".

"Mientras millones de argentinos cumplen con sus obligaciones y hacen un enorme esfuerzo para sostenerse en medio de la crisis, el oscuro Jefe de Gabinete parece intentar ordenar con matemática creativa lo que debería explicar con absoluta transparencia", agregó el diputado peronista.

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Su compañero de bloque, Hagman adhirió a su planteamiento y tomó una frase que dijo el mismo jefe de Gabinete respecto al nuevo esquema sobre las divisas estadounidenses: "Tus dólares, tu decisión... el tipo hablaba para el living de su casa", añadió.

Por su parte, el diputado radical Juliano indicó que tanto el Adorni como María Josefina Rouillet, la esposa de Federico Sturzenegger, "se acogen a la mal llamada inocencia fiscal" y que ese accionar "confirma" que la gestión del presidente Javier Milei está conformada por "una manga de evasores".

Adorni primero se engolosinó gastando cientos de miles de dólares crocantes y ahora hace que su esposa se inscriba en el Régimen de Inocencia Fiscal, una ley-traje a medida que el propio gobierno de LLA hizo para sus amigos, parientes y socios. No tengo dudas de que la DDJJ del… https://t.co/xhZmTeRFoo — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 10, 2026

"Mientras la gente se preparaba para Navidad aprobaron una ley hecha a medida de su impunidad. Nuestro bloque se opuso porque este 'perdón' fiscal va a beneficiar narcos y lavadores de dinero. La Argentina de Milei está diseñada para negocios turbios", aseguró en su cuenta de X.

Lousteau recordó que, este martes, afirmó que el ex vocero presidencial junto a su esposa "iban a inscribirse al régimen de inocencia fiscal" antes de que esa información se difundiera públicamente.

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"Es un blanqueo a medida de los más ricos, te perdonan el pasado y no miran de dónde salió el patrimonio. Que la inocencia te valga, Manuel", concluyó.

En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, cuestionó a Adorni y afirmó: “La honestidad no se pregona, se demuestra: si no tenés nada para esconder, andá y presentá la declaración jurada, si no tenés nada que esconder no te metas en la Ley de Inocencia fiscal”.

“Tiene que cumplir con lo que dijeron que era terminar con la casta y con los privilegios y hoy tenemos un jefe de Gabinete que no puede mostrar su declaración jurada”, agregó Chiarella.

Fuente: NA