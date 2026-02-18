Dirigentes justicialistas criticaron el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la Asamblea Legislativa de este miércoles. Luego de la Apertura de Sesiones de la Legislatura, en el Centro Provincial de Convenciones, dialogaron con la prensa y apuntaron a lo vertido por el mandatario.

Adán Bahl (Senador Nacional)

“Nos vamos mucho más preocupados de lo que estábamos. Vemos un gobernador que intenta dar un relato al parecido al de hace un año, falaz e inconsistente. Cuando asumió no había una sola obra paralizada, se pararon todas después. Habla de supuestas deudas que eran dos meses normales de certificación. Hay que dejarse ayuda, ser responsable y no amplificar un relato que está plagado de situaciones que no se verifican en la realidad”.

Lorena Arrozogaray (Diputada Provincial)

“No se puede gobernar con anuncios repetidos mientras la realidad de los entrerrianos empeora. Escuchamos una extensa enumeración de acciones que en muchos casos ya fueron anunciadas en aperturas anteriores y que otra vez se presentan con tono fundacional. Pero no hay nada realmente nuevo que mostrar. Y cuando uno recorre la provincia encuentra otra cosa como por ejemplo caída del poder adquisitivo, dificultades en pymes, cierre de comercios, freno de la producción y servicios públicos que no mejoran en la proporción que se anuncia”.



Gustavo Bordet (Diputado Nacional y ex Gobernador)

“Me voy decepcionado, se apela al mismo discurso que se sostuvo las dos oportunidades pasadas. Pretextos, excusas y pocas definiciones concretas de lo poco que se ha hecho. Cuando dejamos la provincia había cuentas ordenadas, no había obra pública paralizada, los salarios le ganaban a la inflación y había paz social Hoy todos los indicadores son negativos, está cayendo el empleo, cierran pymes, se pierden derechos. El discurso de hoy fue una ficción”.

Víctor Sanzberro (Senador Provincial)

“La realidad es difícil, compleja. Hay ajuste y recesión y así vive la provincia. La Reforma Previsional no es un tema que no deba debatirse, vamos a participar y acompañar una reforma equitativa, gradual y exigiendo las compensaciones a Nación que nos corresponden”.

Juan José Bahillo (Diputado Provincial)

“Está mirando una provincia que no tiene nada que ver con la agenda de los entrerrianos. No hay ningún índice que mejore, el empleo privado cayó, al igual que los niveles de actividad de las economías regionales. Nada en la economía de los hogares está mejor, pero el gobernador describió otra provincia”

Guillermo Michel (Diputado Nacional)

“El discurso es un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación. Más allá de lo que diga el Gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”.