La oposición cuestionó el aumento de $440 millones del presupuesto municipal

Los concejales Juan Olano, Pablo Echandi y Alejandra Leissa resaltaron que "según la estimación del Ejecutivo se recaudarán 100 millones de pesos más de lo previsto por la Tasa de Comercio, excediendo ese incremento a lo que ingresará por coparticipación de impuestos nacionales (75 millones) y por coparticipación de Impuesto Automotor (otros 60 millones)".

En ese sentido, hicieron un llamado "a la reflexión y a la empatía" de la gestión Piaggio, ya que esos números "indican que el privado, el contribuyente local, el que tiene un comercio, por ejemplo, a pesar de la crisis sanitaria por el coronavirus y de toda la presión tributaria, siguió pagando sus tasas e impuestos. Hoy ese comercio oxigena las arcas municipales, pero no ha recibido ninguna señal positiva, ya que se han negado sistemáticamente a actualizar los mínimos no imponibles de la sobretasa de Comercio presentado por nuestro bloque. El comercio está asfixiado, muchos se arruinaron durante la pandemia, pero para el piaggismo sólo son una herramienta recaudatoria”, criticaron.

En otro orden, los concejales mostraron sorpresa por algunas reasignaciones de ese presupuesto. Por ejemplo, aseguraron que "nadie pudo explicar porqué la Presidencia Municipal aumentaba más de 16 millones de pesos para lo que resta del año en sueldos, cuando se había estimado la mitad (8,6 millones) para todo el año. Algo similar sucedió con los gastos de personal de la Secretaría de Gobierno, incrementando para los últimos tres meses más de 54 millones de pesos, mientras que para el año completo se había previsto 36 millones", detallaron.

“Resulta muy llamativo que en tres meses algunas áreas dupliquen lo concerniente a sueldos en relación a lo planteado para todo en un año. Eso de ninguna manera tiene que ver con los aumentos conseguidos en las paritarias, ya que esos porcentajes son insignificantes al lado de algunos que superan el 100 %”, afirmaron al respecto.

Cuestionamiento a los subsidios

Los concejales catalogaron como una "enorme desprolijidad" el proyecto oficial que tiene que ver con el rubro “transferencias”.

"Bajo ese paraguas administrativo, el proyecto otorga casi 23 millones para subsidios a las áreas de Desarrollo Social y Poder Popular, justamente en la antesala de las elecciones. Y esto se contrapone claramente con el monto del mismo rubro dedicado a Producción que sólo recibirá 300 mil pesos. En este rubro se ven como nunca las formas y las intenciones de esta gestión. Se volcará casi 80 veces más dinero a la asistencia social que a lo productivo. Cuando escuchamos el Plan 'Platita' del gobierno es esto, nada más ni nada menos. El kirchnerismo gualeguaychuense no es una isla, todo lo contrario, es un bastión de esa forma de gobernar que se aprovecha de las necesidades de la gente y piensa que su conciencia tiene precio. Les acaban de demostrar que no es así en las urnas, pero no se rinden y ponen los recursos de los vecinos para la campaña electoral”, opinaron.

Por último, agregaron que esta partida para subsidios va en la misma línea que otro proyecto aprobado en la misma sesión, donde se le dio el visto bueno a un aporte de más de 3 millones de pesos que se otorgaron desde la Coordinación de Políticas Sociales, dirigida por Victoria Tolosa Paz. “Queda más que claro que ese dinero llegó para ser usado políticamente. Ingresó en julio, justamente un mes antes de las PASO y demuestra el modus operandi del kirchnerismo en estas épocas. Es otro capítulo vergonzoso de un gobierno que intenta doblegar la voluntad popular con dádivas que pagan todos los contribuyentes”, finalizaron.