Concejales del bloque Más para Entre Ríos presentaron este martes una nota dirigida a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú, Julieta Carraza, para solicitar definiciones institucionales ante la denuncia presentada contra el edil Marcelo Rodríguez, integrante del bloque La Libertad Avanza.

Según expresaron en el escrito, tomaron conocimiento a través de distintos medios de comunicación de que el Ministerio Público Fiscal habría remitido a la Presidencia del cuerpo una copia de la denuncia formulada por una empleada municipal contra el concejal.

En ese contexto, los integrantes del bloque opositor pidieron que se informe qué medidas institucionales prevé adoptar el Concejo frente a la situación planteada.

En la nota sostienen que, independientemente del ámbito judicial donde se tramite la denuncia, los hechos denunciados “interpelan institucionalmente” al cuerpo legislativo local y remarcan que el Concejo tiene la responsabilidad de garantizar un ámbito laboral “respetuoso, libre de violencias y comprometido con la defensa de los derechos de todas las personas”.

Además, solicitaron que se contemplen las disposiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y reclamaron que se adopten medidas para preservar y proteger a la posible víctima, evitando situaciones de revictimización.

Entre los planteos incluidos en el documento, también pidieron conocer cuál será la postura institucional de la Presidencia del Concejo y qué acciones se impulsarán tanto para resguardar a quienes trabajan dentro del organismo como para sostener la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, los concejales aclararon que el pedido “no implica adelantar juicio alguno” sobre la responsabilidad del edil denunciado, una cuestión que señalaron corresponde resolver a la Justicia, sino reclamar una respuesta institucional acorde a la gravedad de la situación.