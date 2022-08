El concejal se refirió a los dichos de Marcelo Casaretto tras el cruce que se le realizó a Elisa Carrio “por sus ya conocidas desde hace años descalificaciones a distintos referentes de Juntos por el Cambio”.

“Me sorprende que el Diputado hable de bolsa de gatos, cuando en su propio frente los argentinos somos testigos de la feroz interna que tienen: Cristina vs. Alberto, Massa vs. Aníbal, Anibal vs. Berni, Máximo vs. Alberto, Massa vs. La Cámpora”, fustigó.

Al respecto, acusó que desde el oficialismo “fingen una unidad que no existe” y recordó “lo que cantaban hace no mucho los militantes K sobre el Superministro", en relación al cántico "Que importa si todos los traidores se van con Massa'”. “No los une las convicciones, ni la ideología, los une el espanto, el miedo a la cárcel y la búsqueda de impunidad”, agregó.

“Lo cierto es que la única bolsa de gatos es el kirchnerismo, es el Frente de Todos, en fin el peronismo. Esa bolsa de gatos es peligrosa porque mientras se pelean, se llevan puesto un país”, expresó.

Por último, le pidió a Casaretto que “antes de andar opinando sobre lo que hace o deja de hacer la oposición le pida al Presidente el aumento de los subsidios al transporte público que usted prometió en febrero, así sus compañeros en Paraná no tienen que disfrazar un nuevo ajuste bajo el nombre de adecuación de la tarifa de transporte público”. (APFDigital)