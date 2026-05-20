Durante la jornada, los funcionarios mantuvieron una reunión con la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins y la secretaria técnica Dra. María Soledad Colamarino, recorrieron el Nodo Epidemiológico con sus referentes Elina Villarruel y Cristian Lloveras, el Vacunatorio y la cámara de almacenamiento de vacunas del hospital. Además, realizaron entrevistas a embarazadas que concurrían a recibir la inmunización y al personal de vacunación, con el objetivo de relevar experiencias y analizar el funcionamiento integral de la estrategia sanitaria implementada.

Al respecto, la Dra. Martins manifestó que “es un orgullo para la institución haber sido seleccionados para participar de este proyecto. Eso es gracias al inmenso trabajo que se realiza desde el Nodo Epidemiológico y equipo de Inmunizaciones desde hace muchos años”, y valoró que “poder intercambiar experiencias con referentes del Ministerio de Salud de la Nación, Provincia, OPS, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y TFGH (The Task Force for Global Health) es sumamente enriquecedor para la institución para el desarrollo de este y futuros proyectos”.

En ese marco, el consultor externo de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Jorge Jara, explicó que este tipo de evaluaciones se realizan habitualmente a los seis meses de la introducción de una vacuna en los países que adoptan la estrategia sanitaria. “El objetivo es identificar cuáles han sido los aspectos fuertes de la implementación, cómo ha funcionado la estrategia y cuáles fueron los retos que enfrentó el país durante el proceso”, señaló. Además, indicó que el análisis permite detectar si fue necesario realizar modificaciones en la infraestructura sanitaria o ajustes operativos para garantizar la correcta aplicación de la vacuna.

Jara remarcó que la información obtenida resulta fundamental para compartir experiencias con otros países que aún no incorporaron la vacuna contra el VRS, permitiéndoles anticipar necesidades y fortalecer sus propios procesos de implementación.

Por su parte, la antropóloga social Agustina Martín, integrante de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, destacó que Argentina fue uno de los países pioneros en la incorporación de esta estrategia de vacunación destinada a mujeres embarazadas. “Buscamos generar mayor cobertura y disminuir la brecha de no vacunación”, explicó Martín, quien detalló que Entre Ríos fue seleccionada entre siete jurisdicciones del país para desarrollar el estudio, debido a distintos indicadores vinculados a la cobertura alcanzada y al trabajo territorial de los equipos de salud. Es por ello que se realiza este estudio en el Hospital Centenario y en el Hospital San Martín de Paraná.

Entre los aspectos valorados, mencionó la articulación entre áreas urbanas y rurales, el acceso a insumos, la planificación sanitaria y las estrategias implementadas por los equipos de inmunizaciones.

Actualmente, el trabajo de campo se desarrolla mediante entrevistas a actores clave involucrados en la cadena de atención y prevención del Virus Respiratorio Sincicial en embarazadas y recién nacidos.

Martín precisó además que se trata de un estudio cualitativo, realizado en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y los Centers for Disease Control and Prevention, cuyo objetivo es analizar el proceso de implementación de la vacuna y posteriormente compartir los resultados con las jurisdicciones participantes.

En tanto, el jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Claudio Niz, explicó que el estudio comenzó a coordinarse el año pasado junto a la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con el propósito de evaluar la etapa posterior a la introducción de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio.

Niz señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer el acceso a la vacunación para las embarazadas durante las semanas de gestación indicadas, mejorando tanto la disponibilidad de la vacuna como la información y la comunicación entre los equipos de salud y las pacientes.

El funcionario remarcó también los resultados positivos observados hasta el momento, especialmente en relación con la disminución de internaciones por patologías respiratorias y bronquiolitis en niños menores de seis meses. “Los chicos no han sufrido internaciones graves, sino cuadros ambulatorios respiratorios”, indicó, al valorar el impacto preventivo que viene demostrando la vacuna en la población infantil.