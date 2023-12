El tratamiento de la ordenanza estaba previsto para la sesión extraordinaria del viernes pasado, sin embargo, con el consenso de la oposición y la Libertad Avanza se decidió que pasara a comisión de salud y ambiente para un mayor estudio del tema.

Esta normativa era la que más inquietaba y hacía dudar a los concejales libertarios, Mirta Sulzik y Marcelo Rodríguez, quienes hablaron con Ahora ElDía y manifestaron esta preocupación, sobre todo porque el poco tiempo de aviso sobre la sesión extraordinaria que no les había aportado el tiempo necesario para adentrarse de forma profunda en el tema, sobre todo porque involucra la salud y el ambiente.

No obstante, Jorge Roko presidente del bloque oficialista adelantó en Ahora Cero Radio que el viernes de esta semana se reunirán en comisión de salud y ambiente para tratar esta ordenanza.

“Hace un tiempo que había dudas en cuanto a los efectos en la salud humana, creo yo que podremos saldar sin dificultad con información científica. No tiene un impacto comprobado según la OMS y para Gualeguaychú sería un avance muy importante y seriamos bastante pioneros”, mencionó Roko.

En este sentido, el concejal afirmó que “creemos que no habrá mayores dificultades, pero sobre la base de datos objetivos con base científica que está la OMS y donde deja en claro que no hay ninguna incidencia negativa de la banda 5G. No habría razón objetiva para imponerse a ese servicio”.