El popular grupo La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles 15 la vuelta de Amaia Montero, su cantante original, y la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, un rumor que llevaba meses circulando y que aumentó cuando se confirmó la partida de Leire Martínez, quien reemplazó a Montero en el grupo español.

La esperada noticia se hizo pública en un comunicado, filtrado unos minutos antes en las redes sociales, acompañado de una foto y de un vídeo grabado en una sala de ensayo en el que aparece ya cantando Amaia Montero, en compañía de Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

La ausencia de Pablo Benegas, que llevaba 30 años en la banda, fue explicada por el grupo, diciendo que el guitarrista sigue formando parte del grupo, aunque "se retirará una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales".

De esta manera, el quintento reconvertido ahora en cuarteto volverá a reencontrarse con su público tras haber dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán a su repertorio.

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz", aseguró una Amaia Montero emocionada, que vuelve al grupo donde brilló entre 1996 y 2007.

Los rumores previos

La confirmación oficial del regreso Amaia se produce justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, que permaneció 17 años en la banda donostiarra.

Y venía especulándose después de que, tras un largo tiempo con Montero alejada de los escenarios, volviera a subirse a uno en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabeu, en julio de 2024, cuando cantó su mítica canción Rosas.

La salida de Martínez, el 14 de octubre de 2024, fue anunciada por el grupo con un comunicado que aseguraba que no habían conseguido "acercar" sus "diferentes maneras de vivir el grupo", en un anuncio que los fans de la cantante vieron como una traición a quien tomó el relevo de Montero durante 17 años.

La propia Leire sacó en abril su primera canción en solitario, Mi nombre, donde contó cómo la había tratado el grupo: "Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre".

En los últimos días, este reciente anuncio parecía un rumor a voces, ya que la biografía en redes de la banda cambió para quitar la foto del grupo y poner simplemente: "solo juntos tiene sentido".