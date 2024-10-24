En el día de ayer, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de Ley de Fitosanitarios, en medio de una fuerte tensión entre representantes de sectores rurales y ambientalistas quienes respaldaban y rechazaban -respectivamente- la iniciativa.

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En vísperas de que el Senado entrerriano sesione para decidir su aprobación, devolución con correcciones o rechazo, la coordinadora ambientalista "Basta es Basta" emitió un contundente comunicado este jueves en el que llama “a que el cuerpo del senado provincial, integrantes del Iosper, docentes rurales, policías rurales, cuerpo de guardaparques de Entre Ríos, trabajadores de la salud pública de la provincia, periodistas y la ciudadanía toda, lea con atención el proyecto con media sanción”.



"Sólo estudiando el proyecto es posible comprender el nivel de engaño sistemático en el discurso de quienes vienen construyéndolo y votaron la media sanción", advirtieron.



El comunicado completo



Desde la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, expresamos nuestro absoluto rechazo al proyecto de ley mal llamado “de buenas prácticas agrícolas” que en el día de ayer obtuvo media sanción en la cámara de diputados de la provincia. Con casi la totalidad de los votos a favor, nuestr@s diputad@s aprobaron la profundización del ecocidio que viene llevándose adelante en nuestro territorio, atentando contra la vida de quienes lo habitamos y el sistema biológico que nos sostiene.



Denunciamos las mentiras sistemáticas en los discursos que encabezó el diputado Rossi, como presidente de la comisión de ambiente de la cámara de diputad@s y emisario de los intereses del agronegocio, del propio gobierno, instituciones vinculadas y corporaciones.



Sorprende que los y las diputad@s oficialistas y “opositores”, excepción de las mujeres diputadas opositoras, no advirtieran las constantes violaciones a leyes, fallos judiciales y la propia constitución, del proyecto de ley que aprobaron en el día de ayer.



No sólo disminuyeron las distancias para fumigar a medidas que rozan lo grotesco o, peor aún, insinúan una burla hacia la vida de todos y todas quienes habitamos Entre Ríos, sino también nos alerta sobre la despreocupación evidenciada de la realidad ambiental acuciante que estamos atravesando. Resulta altamente preocupante la omisión voluntaria de quienes votaron a favor, de los cientos de estudios científicos que existen al día de hoy sobre los daños que el uso de los agrotóxicos generan en el ambiente y en nuestra salud. Ignoraron intencionalmente a la ciencia digna argentina que tiene un largo recorrido en el tema. Ignoraron la marcha universitaria federal, que en Paraná exigió que no se sancione este proyecto, por las evidencias científicas que hay. Incorporar solo las propuestas de profesionales e instituciones con intereses en el agronegocio (directos o indirectos), que omiten cualquier fundamento científico cuando proponen las distancias regresivas de fumigación, no es una muestra de amplitud política, por el contrario, es la expresión más acabada de la obediencia ante el poder.



Como ya expresamos, este proyecto viene a legitimar la enfermedad y la muerte.



Con una obra social provincial agobiada económicamente según palabras de sus directivos, con altas demandas en tratamientos oncológicos en niñ@s y adultos, esta legislatura vota una ley que quienes estudian e investigan con responsabilidad saben que terminará llevándola al colapso.



No pedimos que nos crean, sino, instamos a que el cuerpo del senado provincial, integrantes del Iosper, docentes rurales, policías rurales, cuerpo de guardaparques de Entre Ríos, trabajadores de la salud pública de la provincia, periodistas y la ciudadanía toda, lea con atención el proyecto con media sanción. Sólo estudiando el proyecto es posible comprender el nivel de engaño sistemático en el discurso de quienes vienen construyéndolo y votaron la media sanción.



Basta de mentiras: disminuir distancias, liberar las fumigaciones, armar un consejo asesor con voto vinculante conformado en su mayoría por instituciones vinculadas al agronegocio no es un proyecto de avanzada. No nos subestimen, no subestimen al pueblo. Vamos a seguir en las calles y en la justicia, ¡hasta que paren de fumigarnos y estas tierras produzcan alimentos agroecológicos para el pueblo!





