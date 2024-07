Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 emitieron disculpas públicas dirigidas a los católicos y otros grupos cristianos ofendidos por una representación que parodiaba la célebre pintura de Leonardo Da Vinci, La Última Cena, durante la ceremonia de apertura en el que un sketch presentaba a drag queens, una modelo transgénero, un cantante desnudo maquillado como el dios griego del vino Dioniso y un niño, recreando así la emblemática escena bíblica de Jesucristo y sus apóstoles.



Matteo Salvini, viceprimer ministro italiano, criticó duramente la representación, calificándola de “insultante” y “sórdida”. “Abrir los Juegos Olímpicos insultando a miles de millones de cristianos en todo el mundo fue un comienzo realmente malo”, dijo el mandatario. Esta reacción pone de manifiesto la consternación generada en algunos sectores religiosos, especialmente en la Iglesia Católica. En ese sentido, la Iglesia Católica de Francia deplomó lo sucedido el pasado viernes.

Tony Estanguet, presidente de París 2024, explicó que la intención detrás de la decisión no fue ofender, sino promover la tolerancia. Infobae cita a Estanguet diciendo: “Imaginamos una ceremonia para mostrar nuestros valores y principios, así que lanzamos un mensaje muy comprometido. La idea era realmente provocar una reflexión. Queríamos tener un mensaje lo más fuerte posible”. Estas palabras reflejan el objetivo de los organizadores de fomentar un diálogo sobre diversidad e inclusión.



Al respecto, la portavoz de París 2024, Anne Descamps, destacó durante una conferencia de prensa que el propósito nunca fue faltar al respeto. La vocera del Comité Organizador indicó que “claramente, nunca hubo la intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso. (La ceremonia de apertura) intentó celebrar la tolerancia comunitaria”. Subrayó además que “si alguien se ha sentido ofendido, lo sentimos mucho”.

El director artístico de París 2024, Thomas Jolly, se mostró sorprendido por las críticas recibidas. “Nuestra idea era la inclusión. Naturalmente, cuando queremos incluir a todos y no excluir a nadie, surgen preguntas. Nuestro tema no era ser subversivos. Nunca quisimos ser subversivos. Queríamos hablar de diversidad. Diversidad significa estar juntos. Queríamos incluir a todo el mundo. En Francia tenemos libertad artística. Tenemos suerte de vivir en un país libre”, dijo una de las caras del espectáculo de la inauguración.





El presidente de París 2024, Tony Estanguet, habló tras la polémica que se generó con el show durante la apertura (EFE/EPA/MARTIN DIVISEK)



“Por supuesto, teníamos que tener en cuenta a la comunidad internacional. Dicho esto, se trata de una ceremonia francesa para los Juegos franceses, por lo que confiamos en nuestro director artístico. En Francia tenemos libertad de expresión y queríamos protegerla”, afirmó Estanguet, ex campeón de canotaje slalom y el presidente del Comité Organizador.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional publicó una declaración tras el comunicado que emitió la organización en relación a la polémica sobre la apertura. “El COI ha tomado nota y agradece la aclaración dada por el Comité Organizador de París 2024 en relación a la ceremonia de apertura. En el resumen diario, los organizadores dijeron que nunca hubo una intención de faltar el respeto a ningún grupo religioso o creencia”, citó la primera parte.

“Ellos reiteran que su intención con la ceremonia de apertura ha sido siempre celebrar la comunión y la tolerancia. El Comité Organizador también dijo que sí alguna persona se sintió ofendida por ciertas escenas, esto fue completamente sin intención y se sentían apenados”, concluyó el comunicado del COI.



Fuente: Infobae