El proyecto, dependiente de la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú, funciona bajo la modalidad de orquesta escuela y ofrece formación musical integral.



La propuesta articula clases técnicas por instrumento, ensayos parciales por fila, ensayos generales y conciertos públicos en distintos espacios de la ciudad, promoviendo no solo el aprendizaje musical sino también el trabajo en equipo y la construcción colectiva.



Se puede estudiar violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón y percusión.

Para 2026, el equipo docente estará integrado por Juan Emilio Telechea (contrabajo), Aranza Quiroga Durandó (violoncello), Mariel Sala (violín y viola), Penélope Hilarza (flauta traversa), Juan Saldivia (clarinete) y Manuel Regueyra (trombón), con la cátedra de trompeta a confirmar. La dirección general estará a cargo de Santiago Veronesi.

Actualmente hay nuevos cupos disponibles en instrumentos de viento —trompeta, trombón, flauta traversa y clarinete— a partir del desdoblamiento de cátedras. La fila de violines registra alta demanda y cuenta con lista de espera, por lo que se recomienda considerar otras opciones como la viola, instrumento clave para el equilibrio armónico de la orquesta, o las distintas propuestas de viento.

La propuesta es gratuita y está orientada a jóvenes de entre 9 y 21 años. Aspirantes fuera de esa franja etaria que cuenten con instrumento propio podrán ser evaluados. Se requiere compromiso, estudio y asistencia regular.

Las clases comenzarán formalmente el 9 de marzo, mientras que la inscripción permanece abierta. La preinscripción se realiza completando el formulario online —un correo electrónico por aspirante— y no implica ingreso automático, ya que las vacantes se confirman según disponibilidad.

Formulario de preinscripción 2026: https://forms.gle/7GANVhcn259ZcTgf7

Consultas: en el Teatro Gualeguaychú, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18; por correo electrónico a [email protected] o al 3446 226462.



