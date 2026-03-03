CULTURA
La Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú abrió la preinscripción para el ciclo 2026
Las inscripciones se realizan del 2 al 6 de marzo y las clases comienzan el 9. La propuesta gratuita, destinada a jóvenes de 9 a 21 años en Gualeguaychú, ya cuenta con formulario online disponible.
El proyecto, dependiente de la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú, funciona bajo la modalidad de orquesta escuela y ofrece formación musical integral.
La propuesta articula clases técnicas por instrumento, ensayos parciales por fila, ensayos generales y conciertos públicos en distintos espacios de la ciudad, promoviendo no solo el aprendizaje musical sino también el trabajo en equipo y la construcción colectiva.
Se puede estudiar violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón y percusión.
Para 2026, el equipo docente estará integrado por Juan Emilio Telechea (contrabajo), Aranza Quiroga Durandó (violoncello), Mariel Sala (violín y viola), Penélope Hilarza (flauta traversa), Juan Saldivia (clarinete) y Manuel Regueyra (trombón), con la cátedra de trompeta a confirmar. La dirección general estará a cargo de Santiago Veronesi.
Actualmente hay nuevos cupos disponibles en instrumentos de viento —trompeta, trombón, flauta traversa y clarinete— a partir del desdoblamiento de cátedras. La fila de violines registra alta demanda y cuenta con lista de espera, por lo que se recomienda considerar otras opciones como la viola, instrumento clave para el equilibrio armónico de la orquesta, o las distintas propuestas de viento.
La propuesta es gratuita y está orientada a jóvenes de entre 9 y 21 años. Aspirantes fuera de esa franja etaria que cuenten con instrumento propio podrán ser evaluados. Se requiere compromiso, estudio y asistencia regular.
Las clases comenzarán formalmente el 9 de marzo, mientras que la inscripción permanece abierta. La preinscripción se realiza completando el formulario online —un correo electrónico por aspirante— y no implica ingreso automático, ya que las vacantes se confirman según disponibilidad.
Formulario de preinscripción 2026: https://forms.gle/7GANVhcn259ZcTgf7
Consultas: en el Teatro Gualeguaychú, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18; por correo electrónico a [email protected] o al 3446 226462.