La orquesta forma parte del Programa de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos y depende de la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú. Funciona bajo la modalidad de orquesta escuela, con una propuesta pedagógica integral que incluye clases por instrumento, ensayos parciales y generales, y presentaciones en distintos espacios de la ciudad.

Actualmente se pueden estudiar instrumentos como violín, viola, violoncello y contrabajo. A partir del desdoblamiento de cátedras, este año se incorporaron instrumentos de viento -trompeta, trombón, flauta traversa y clarinete-, lo que permitió ampliar y fortalecer la propuesta formativa.

La iniciativa fue institucionalizada en 2025 mediante la Ordenanza N° 13.027 del Honorable Concejo Deliberante, marcando un paso en el fortalecimiento de las políticas culturales de la ciudad. La creación de la orquesta expresa una decisión de gestión orientada a garantizar el acceso a la cultura como herramienta de transformación social, integración y desarrollo personal.

Dirigida a jóvenes de entre 9 y 21 años, la propuesta es gratuita y promueve valores como el compromiso, la disciplina y el trabajo colectivo, generando un espacio de encuentro donde la música se convierte en una herramienta de inclusión y oportunidades.

En 2026, el equipo docente está integrado por Juan Emilio Telechea (contrabajo), Aranza Quiroga Durandó (violoncello), Mariel Sala (violín y viola), Penélope Hilarza (flauta traversa), Juan Saldivia (clarinete), Manuel Regueyra (trombón) y Jorge Ignacio Sarco (trompeta). La dirección general continúa a cargo de Santiago Veronesi.

Las clases comenzaron formalmente el 9 de marzo.

Para consultas, los interesados pueden acercarse al Teatro Gualeguaychú de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18, comunicarse por correo electrónico a [email protected] o al teléfono 3446 226462.