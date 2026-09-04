La Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú participará el próximo 11 de septiembre de un encuentro musical en Fray Bentos, Uruguay, que reunirá a jóvenes músicos de Argentina y Uruguay en una jornada de intercambio artístico y cultural.

Durante la actividad, la delegación de Gualeguaychú compartirá escenario con el Grupo Juvenil “Un Niño, Un Instrumento” - Núcleo Fray Bentos, en una propuesta que permitirá a los integrantes de ambas formaciones compartir repertorios y experiencias vinculadas con su formación musical.

La Orquesta Yaguarí Guazú forma parte del Programa de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles y depende de la Dirección de Cultura. La propuesta brinda formación musical gratuita a niños y jóvenes de la ciudad.

Bajo la modalidad de orquesta escuela, los participantes cuentan con clases por instrumento, ensayos grupales y diferentes instancias de presentación, como parte de un proceso de aprendizaje colectivo.

El encuentro permitirá además profundizar el intercambio entre las agrupaciones de Gualeguaychú y Fray Bentos y generar nuevas instancias de encuentro entre jóvenes músicos de Argentina y Uruguay.

La actividad es organizada por la Intendencia de Río Negro, el programa Un Niño, Un Instrumento, la Coordinación de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles, la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú y el Gobierno de Gualeguaychú.