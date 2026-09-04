La Orquesta Yaguarí Guazú participará de un encuentro musical en Fray Bentos
La Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú participará el próximo 11 de septiembre de un encuentro musical en Fray Bentos, Uruguay, que reunirá a jóvenes músicos de Argentina y Uruguay en una jornada de intercambio artístico y cultural.
Durante la actividad, la delegación de Gualeguaychú compartirá escenario con el Grupo Juvenil “Un Niño, Un Instrumento” - Núcleo Fray Bentos, en una propuesta que permitirá a los integrantes de ambas formaciones compartir repertorios y experiencias vinculadas con su formación musical.
La Orquesta Yaguarí Guazú forma parte del Programa de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles y depende de la Dirección de Cultura. La propuesta brinda formación musical gratuita a niños y jóvenes de la ciudad.
Bajo la modalidad de orquesta escuela, los participantes cuentan con clases por instrumento, ensayos grupales y diferentes instancias de presentación, como parte de un proceso de aprendizaje colectivo.
El encuentro permitirá además profundizar el intercambio entre las agrupaciones de Gualeguaychú y Fray Bentos y generar nuevas instancias de encuentro entre jóvenes músicos de Argentina y Uruguay.
La actividad es organizada por la Intendencia de Río Negro, el programa Un Niño, Un Instrumento, la Coordinación de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles, la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú y el Gobierno de Gualeguaychú.