Edmundo González Urrutia estuvo el viernes en la Casa Rosada junto a Milei en búsqueda de apoyo de cara al 10 de enero, momento en que se asumirá formalmente la presidencia.

Sin embargo, las situaciones que se suscitaron en Venezuela después de las elecciones, dejaron desaliento en la comunidad venezolana.

Al respecto, Lucila Marín, venezolana que vive en Gualeguaychú manifestó: "Sigo esta situación con un ojo abierto y el otro no, porque es como recordar una muerte, es doloroso, y si bien trato de informarme, también me mantengo al margen porque no es nada lindo”.

Y continuó “ luego de las elecciones tuve momentos muy malos. Es una situación que puede llegar a deprimirte porque toda nuestra familia está allá, y no sabemos si realmente va a haber un cambio. Incluso, algunas veces parece como si todo fuera en vano, aunque esperamos que no. Es mucha incertidumbre. Junto con otros amigos venezolanos que hablé nos mantenemos a la expectativa, pero tenemos poca motivación, la mayoría estamos muy desganados”.

Hoy, la oposición venezolana se verá nuevamente en las calles en una jornada histórica de protesta contra Nicolás Maduro. La movilización, encabezada por la líder María Corina Machado, busca desafiar a Nicolás Maduro y exigir un cambio urgente para liberar a Venezuela . Sin embargo, deberá enfrentar un fuerte despliegue de seguridad en Caracas y a una manifestación paralela convocada por el chavismo para respaldar a su dictador.

En tanto, la comunidad venezolana en Gualeguaychú no se movilizará pero seguirá de cerca la repercusión que tengan las concentraciones en su país de origen.