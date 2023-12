“Fue mucho tiempo que paso del primer juicio, ha sido mucho tiempo de lucha, no fue fácil para mí, he tenido que sobrepasar muchas cosas, me han agarrado ataques de ansiedad y de pánico por la pérdida de mi hermano. Ver que se lo declaró culpable quiere decir que se hizo justicia, ahora uno puede llegar a convivir más tranquilo. Estamos muy agradecidos con el jurado porque se basó en las pruebas”, alegó Ezequiel Castro, hermano de Iván Pérez, el joven asesinado por la espalda por el sargento Mauricio Gómez.

Es importante recordar que ya se había celebrado un primer juicio por jurados pero no se había arribado a una conclusión unánime.

“Esa vez sentimos una sensación de angustia y frustración, además todo el tiempo esperando el juicio por la pandemia y ver que no se había llegado a un acuerdo era muy doloroso, pero en este juicio teníamos mucha fe de que sea diferente”, resaltó Castro.

Y agregó que en este nuevo juicio “siempre confiamos en el jurado y le damos las gracias porque gracias a ellos se llegó a esto, teníamos mucha fe de que se iba a dar así. Si ellos se remitían a las pruebas no podía fallar”.

Finalmente, Ezequiel contó que “veníamos atravesando momentos muy difíciles, no es fácil la perdida de un hijo para mi vieja y para mí de mi hermano, yo esperaba con muchas ansias este juicio”.