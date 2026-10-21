El río Gualeguaychú fue escenario este miércoles de una nueva jornada del Mundial de Canotaje Maratón 2026. La actividad estuvo centrada en las competencias de paracanotaje, que contaron con una destacada participación local.

La palista Katya Unrein, representante del Club Regatas Gualeguaychú, completó su participación en la categoría KL3 femenino. La deportista finalizó en el quinto puesto con un tiempo de 58:19.08. Tras las pruebas, se realizó la ceremonia de premiación en el circuito montado sobre la Costanera, donde atletas de diversos países recibieron sus medallas.

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La entrega de distinciones estuvo a cargo de Ruud Heijselaar, presidente del Comité de Maratón de la Federación Internacional de Canotaje; John Edwards, jefe del Comité de Paracanotaje; la concejal y licenciada en Educación Especial, Vanina Basaldúa; el asesor de Coordinación de Gestión del Gobierno de Gualeguaychú, Darío Carrazza, y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

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La competencia continuará este jueves con la presencia de otra deportista de la ciudad. Carmina Gómez Gusalli, también del Club Regatas Gualeguaychú, competirá en la prueba de C1 femenino juvenil, con largada programada para las 8.30. Por su parte, Roberto “Tito” Palacios participará el viernes en la final de regata corta de C1 masculino sénior a las 17.30.

El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026, que reúne a más de 700 palistas de más de 40 países, es el primero de su tipo organizado en Sudamérica. Las pruebas se extenderán hasta el domingo 25 de octubre y el público puede asistir de manera libre y gratuita a las tribunas de la Costanera.