La particular dedicatoria de Curuchet tras el ascenso con Platense

El gualeguaychuense jugó un buen partido con mucho despliegue y con participación en el único gol del Calamar, ya que su remate al arco terminó siendo una asistencia para Tissera en el 1 a 0 parcial.

Luego, Estudiantes lo empató cerca del final del primer tiempo y en el complemento no se sacaron ventajas, por lo que todo derivó en la definición por penales (ya con Curuchet en el banco de suplentes) que depositó tras un 4-2 a Platense en la Liga Profesional del fútbol argentino.

Tras la consagración, sin gente en las tribunas por la pandemia, Facundo Curuchet fue entrevistado en el campo de juego y se sacó toda la bronca, con una dedicatoria particular.

Primero, destacó por el ascenso a sus compañeros y el apoyo de su familia, y luego disparó "dejame dedicárselo a un hombre que hace poquito me insultó en la calle, se lo dedicamos a él a todo esto, que festeje ahora".

Además, el delantero aseguró que "no lo conocía, salí a la calle de entrenar y me cruzó y me insultó y me dijo un par de cosas, pero como yo le dije nosotros no tenemos la culpa de que Platense estuviera 22 años en la B".

"Nosotros hace 4 años que estamos y venimos remándola y remándola y hoy volvimos", concluyó el gualeguaychuense.