Desde la mañana temprano profesores, alumnos y familia trabajaron en la puesta en escena en el Corsódromo José Luis Gestro para dejar todo listo para la gran noche. Con un termómetro que no dio tregua y se posicionó por arriba de los 30 grados, los organizadores de “Carnaval con Todos” estuvieron hasta último minuto finalizando los detalles.

Sin embargo, todo comenzó hace varios meses atrás, en abril, cuando un alumno planteó a sus profesores una pregunta transcendental: “¿Por qué no puedo ser parte del Carnaval?”.

El estudiante en cuestión era Bautista y la necesidad de generar una respuesta para su alumno fue lo que llevó a Rodrigo Ipperi y Alonso Villanova, docentes en la Escuela Provincial de Educación Integral Nº 23 "Emanuel", a pensar una propuesta carnavalera que involucrara a las personas con discapacidad.

Fotografía: Mauricio Ríos

“Fue un proyecto que surgió muy pequeño, pero después se nos ocurrió invitar a otras instituciones. Es así que convocamos a Santa Rita, a la Escuela de Educación Integral N° 12 "José Facio", al Centro Educativo Terapeutico “Alium” y el Taller Emanuel”, contó Ipperi a Ahora ElDía.

Por su parte, Villanoba expresó que “los dos somos hacedores e integrantes del Carnaval, tenemos que hacer algo, pero no algo chiquito que quede menospreciado. Al principio pensamos que cada escuela hiciera una comparsa, pero después lo descartamos y pensamos que era mejor que fuera algo colectivo”.

En anteriores declaraciones a Ahora Cero Radio, Franco, uno de los alumnos contó sobre la propuesta: “Al principio no tenía ganas de sumarse, pero luego empezamos a trabajar y me gustó. Estoy chocho. En un principio pensaba para qué nos servía, pero es algo que nos identifica, esto me identifica a mí”.

Fotografía: Mauricio Ríos

Además, Franco se preguntó “¿Por qué no voy a poder participar? ¿Porque tengo una discapacidad? No es así. Todos somos diferentes, no hay dos personas iguales. Esto nos ayuda a aprender, a comprendernos, porque todos somos distintitos, tenemos que ser todos mejor como sociedad, es carnaval con todos".

Además, los docentes vieron en esta posibilidad una oportunidad de salida laboral para sus alumnos, ya que los conocimientos que adquirieron en el proceso son muy valiosos para esta industria local.

A partir de agosto empezaron los talleres, de los cuales participaron diferentes hacedores del mundo carnavalero, tanto del Matecito como del Carnaval del País.

Luego de tres meses intensos, ayer los 300 alumnos de las cinco instituciones participantes fueron parte de la tradición carnavalera que distingue y define a la ciudad. A las 19 horas comenzó la apertura de las puertas para que las personas pudieran ingresar en el circuito, y media hora más tarde tuvo lugar el acto protocolar con la presencia de autoridades municipales.

Fotografía: Mauricio Ríos

Las tribunas cercanas a la Casa de la Estación estaban colmadas por familiares, amigos, integrantes del Carnaval del País, de los Corsos Populares y público en general que se acercó a ver la propuesta.

Pasadas las 20 horas todos los presentes hicieron silencio para recibir la primera escuadra: “El Río”. Este primer grupo de carnavaleros estuvo integrado por personas con autismo, por lo que se pidió a los presentes no aplaudir frente a la hipersensibilidad de los protagonistas. En su lugar, el público aplaudió en lengua de señas.

“Los trajes son muy volátiles, si quieren se los dejan o no. Es muy flexible como el agua, eso fue sugerencia de los profesores. De hecho, cada uno fue aportando desde la particularidad de su escuela y sus estudiantes”, resaltó Alonso sobre la primera pasada.

Luego, inundó todo el circuito la música realizada especialmente para la ocasión y empezó su desfile la escuadra de la flora nativa y los pueblos originarios. Después tuvo su lugar en escena la Leyenda Fundacional con el toro y la víbora, representada por el Taller Emanuel. En cuarto lugar, fue el turno de la Fundación de Tomás de Rocamora y finalizó con la identidad carnavalera de la ciudad, con la representación del Corso Popular Matecito y el Carnaval del País.

Fotografía: Mauricio Ríos

Cada escuadra estuvo precedida por un “cabezudo”, personificado por figuras del Carnaval que también luchan por la inclusión. Además, formó parte de “Carnaval con Todos” la compañía de danza “Cadencia”, portabanderas de las cinco comparsas, la batucada Las Audaces, y 93 chicos de 4to año del Colegio Villa Malvina con cornetas murgueras. Las docentes de la Escuela José Facio y del Taller de Emanuel fueron las encargadas de crear las coreografías.

Entre el público estaba la Reina del Carnaval 2025 Felicita Fouce quien expresó “en lo personal me toca muy de cerca porque estoy siendo espectadora de muchos de mis pacientes, estoy muy conmovida y emocionada, creo que es muy importante la identidad carnavalera que tiene Gualeguaychú y que no tiene fronteras, que todos podemos participar, esto es muestra de eso”.

Por su parte, Sofía Funes Embajadora Cultural aportó que “la verdad que esto es muy importante para Gualeguaychú, estos niños nos van a mostrar lo que significa la alegría y el amor. Es muy hermoso que se haya planificado esto, esperamos que continúe y se vayan adaptando al mundo carnavalero. Para nosotros es muy importante acompañarlos y ojalá se pueda seguir haciendo porque va a ser un evento muy lindo para la ciudad”.

Fotografía: Mauricio Ríos

Como parte de la propuesta inclusiva, hubo una “tribuna activa”, donde quienes estaban en ella hacían la coreografía en el lugar y alentaban a los carnavaleros que estaban en la pasarela.

“Esto es una fiesta para nuestros estudiantes, que quizás por primera vez se maquillaron, usaron trajes y estuvieron en la previa del carnaval. Quizás muchos no han ido nunca al Carnaval, porque también es una realidad, son eventos masivos, donde la música está muy alta. Pero acá sabemos que este carnaval no lastima, este carnaval abraza, este carnaval te invita a ser feliz, a sonreír”, manifestó Villanova.

Además, el “Carnaval de Todos” recibió mucho apoyo de la comunidad, de otras instituciones y de comercios. También fue declarado de interés por la Cámara de Diputados y por el Concejo Deliberante de la ciudad.

Fotografía: Mauricio Ríos

Sobre la posibilidad de que existan otras ediciones, Ipperi dijo: “Eso lo dirá el tiempo, nosotros al día de hoy ya está ganado porque es un proceso que se fue generando entre escuelas, entre padres, la verdad que se ha generado un vínculo, escuela, comunidad, familia, que no se había visto antes. Creo que el Carnaval tiene esa alegría, eso contagioso que no sabemos qué es, pero es mágico, te une, te abraza y te genera una pasión que sólo los carnavaleros podemos entender”.