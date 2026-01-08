Una postal que se repite: la Patagonia argentina envuelta en llamas. La situación más crítica se está sufriendo en Chubut y Santa Cruz donde el avance del fuego escaló y debieron evacuar a residentes y turistas. Río Negro y Neuquén también combaten contra incendios forestales.

Dentro de la Comarca Andina, el escenario más urgente tiene lugar en Puerto Patriada y Rincón de Lobos, dentro la localidad chubutense de El Hoyo. Allí, fiscalía confirmó que el fuego fue intencional. “Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, señaló Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

En esa misma línea, dijo que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y manifestó: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Además, indicó que actualmente, hay "cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”.

“El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”, dijo.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, cerró.

El operativo para frenar el avance de las llamas es enorme: más de 180 bomberos, más de cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero. Además, desde el domingo se renovó a diario la alerta en toda la región, con restricciones severas incluso para el uso de fuego en ámbitos privados.

En Bariloche y El Bolsón, los incendios se encuentran contenidos, aunque las autoridades insisten en que el riesgo sigue siendo alto por la combinación de sequía y vientos fuertes. Se detectó también un foco en el Parque Nacional Lanín, que afectó unas dos hectáreas. Mientras que en Santa Cruz, la situación más delicada tiene lugar en El Chaltén, donde el incendio se desarrolla en las inmediaciones del cerro Huemul. Allí opera un avión del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con descargas de 3.100 litros de agua por pasada y se utiliza una reserva vecinal de 300.000 litros almacenados en un tanque. En casi toda la zona afectada se activó el protocolo de evacuación y restricciones de acceso.

Fuente: APFDigital