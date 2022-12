En la mañana del lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023 y una representante de nuestro país se metió en la lista. Y la película “Argentina, 1985” quedó nominada.

El filme Argentina, 1985 protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani fue nominada en el rubro Mejor película extranjera y competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

De esta manera la película que rompió récords de audiencia, sigue recolectando éxitos tras ser elegida para la apertura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que este fin de semana tuvo su gala de clausura. Además, recibió tres premios Coral por actuación masculina a Ricardo Darín, dirección artística y guion.

La ceremonia de los Globos de Oro volverá a transmitirse después de algunas polémicas y tras el freno de la pandemia, el próximo 10 de enero de 2023.

Esta será la edición 80 de los galardones entregados por la Asociación de periodistas de espectáculos de los Estados Unidos.

“ARGENTINA, 1985″, CAMINO A LOS PREMIOS OSCAR

En septiembre, la película protagonizada por Ricardo Darín fue preseleccionada por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir en la próxima entrega de los Premios Oscar y representar al país.

La última película argentina en competir en los Oscar fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, en 2014. En 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y en 1986, La historia oficial, de Luis Puenzo, fueron las dos producciones nacionales que ganaron la estatuilla.

Para saber si Argentina, 1985 finalmente estará en el Dolby Theatre el 12 de marzo, habrá que esperar hasta las 21 de diciembre, cuando se darán a conocer los cinco títulos extranjeros que estarán en la gala.