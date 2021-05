La pelota no rueda hace más de un año: qué opciones evalúa la Liga Departamental

La pandemia afectó severamente a los clubes amateur tanto en lo deportivo cómo en lo económico. La Liga Departamental de Fútbol cesó sus actividades en marzo del 2020 y no las ha podido reanudar, si bien existió la posibilidad de que la Copa que se juega a principios de años se trasladase a Larroque, finalmente no ocurrió.

Gualeguaychú ha crecido notoriamente en cantidad de clubes y categorías. Hoy en la Liga, 10 clubes juegan en primera División, 9 en la divisional de ascenso, 21 lo hacen en el departamento Infanto-Juvenil, 10 en el Femenino, un número similar en veteranos, a lo que se debe sumar el departamento fútbol playa y futsal que tuvo acción (fútbol playa) en un torneo que se llevó a cabo en Ñandubaysal; mientras que en futsal se desarrolló un encuentro en el polideportivo.

Al respecto, el presidente de la Liga Departamental de Gualeguaychú Emiliano Zapata charló con ElDía y trazó un panorama del deporte más popular en el departamento. También lo hizo Gustavo Godoy, titular del Departamento Infanto Juvenil.

Zapata señaló que “la realidad nos marca que llevamos un buen tiempo esperando jugar, durante el transcurso de la pandemia hemos evaluado diferentes posibilidades, una de ellas intentar jugar vía streaming inclusive, hace un par de meses atrás, en una reunión se evaluó jugar sin público, pero la idea no prosperó debido a que se complicó la situación epidemiológica de la ciudad”.

Se están realizando gestiones tanto a nivel provincial como municipal para tratar de conseguir apoyo

Sobre este tema, acotó que “algunas instituciones consideran improbable jugar sin la presencia de público porque les significa erogaciones muy importantes, pero se están realizando gestiones tanto a nivel provincial como municipal para tratar de conseguir apoyo, ya que no solo pensamos en los partidos de primera división, también lo hacemos con mucha preocupación en los infantiles“.

Añadió que se han desarrollado “muy buenas charlas que nos despiertan la esperanza de poder conseguir algún tipo de ayuda. A nivel provincial con la vicegobernadora Laura Stratta y Municipal con el Licenciado Adrián Romani”.

El titular de la Liga sostuvo que la “situación de los clubes es compleja, porque tienen que asumir los costos fijos que demanda mantener una estructura deportiva sin recursos. No nos olvidemos que antes de la pandemia, los que tienen salón, gimnasio, los podían alquilar para eventos sociales, organizar comidas, loterías y demás para solventar los gastos, algo que desde hace un tiempo no pueden hacer. También algún ingreso a través del carnaval o del corso barrial que hoy no tienen. Es así que los dirigentes nos plantean que va a resultar imposible hacer fútbol sin algún tipo de ayuda”.

corte de cesped en la cancha de la liga.jpg

Sobre la Liga recordó que cuando inició la pandemia “tenía algunos pesitos ahorrados que nos permitió absorber los gastos de los clubes en los primeros meses, hasta que nos quedamos sin dinero y comenzar a cobrar la cuota nuevamente, ajustando el valor de la misma a lo mínimo e indispensable. En un primer momento fue para no dejar de pagar los costos fijos como energía eléctrica, teléfono y demás. Cuando se activó la liga con una serie de trámites hubo que sumar otros gastos como limpieza y mantenimiento de cancha que por la situación de emergencia la habíamos dejado sin cuidado. Ahora, desde hace un par de meses, la estamos poniendo en condiciones con un costo económico importante. Hoy-detalló- un corte de césped de una cancha de fútbol no baja de los 11.000 pesos, además de las tareas de riego y otras que también demandan una erogación importante”.

Aseguró que “dadas las reuniones que hemos mantenido con autoridades provinciales y municipales han sido auspiciosas, generando oportunidades, además de la posibilidad de incluir a las entidades que están en la liga en un programa que se llama “Mi Club” como nos manifestara Romani, que lo que hace es aportarle dinero por cada chico que participa en las diferentes disciplinas deportivas, algo que nos podría dar la llave para, en algún momento, comenzar con la actividad en el Infanto-Juvenil, y también la posibilidad, aunque pueda ser corto, de llevar adelante un torneo en primera división, tanto masculino como femenino”.

"La idea es la de juntarnos con los intendentes de las localidades del departamento que tienen clubes jugando, y gestionar algún tipo de ayuda que les permita a estas instituciones financiar su participación en los certámenes oficiales que se puedan llegar a realizar"

Reiteró que “todo tiene que ver con las posibilidades que se abrieron a raíz de las gestiones que estamos haciendo y que vamos a seguir realizando, ya que la idea es la de juntarnos con los intendentes de las localidades del departamento que tienen clubes jugando, y gestionar algún tipo de ayuda que les permita a estas instituciones financiar su participación en los certámenes oficiales que se puedan llegar a realizar”.

Comentó que en una de las reuniones de la Federación Entrerriano se llegó a un acuerdo que marcaba que “ninguna liga de la provincia iba a empezar hasta que la federación diera el visto bueno para que arranquen todas juntas, pero como después la situación epidemiológica se tornó distinta en diferentes puntos de la provincia, la entidad madre del fútbol entrerriano dio libertad de acción para que cada liga resolviera respecto a la posibilidad de jugar o no”. Hoy-continió- tenemos un “decreto vigente hasta el 21 del corriente que no permite la realización de torneos, a excepción de los nacionales, siendo el ejemplo más cercano el de Juventud que participa en el Torneo Federal A”.

Finalizó diciendo que “vamos a esperar hasta que tengamos un decreto que autorice la competencia, caso contrario no vamos a jugar e incumplir con los que nos marcan las autoridades”.

La realidad del fútbol infantil

Gustavo Godoy, presidente del Departamento de Fútbol Infantil, recordó que “no tenemos actividad desde noviembre del 1019,cuando se jugaron las instancias decisivas en las diferentes categorías”. Es decir “un año y medio casi sin fútbol infantil, dado que se estaba por iniciar en marzo del 2020 y por la pandemia nunca comenzó en lo que fue un año sin actividad alguna “.

Gustavo contó que por un pedido del presidente Zapata, tras la renuncia de Pablo Viale, asumió como presidente del Departamento. Dijo que la situación es complicada porque “no sabemos que nos va a deparar el futuro”. Indicó que un total de 21 clubes participan en el Infanto-Juvenil de los cuales “diecinueve que participan en los certámenes de primera (A y B) Y dos, Deportivo Gurises y Defensores del Sur, que lo hacen únicamente en infantiles”.

Gustavo Godoy.jpg

Dijo que los entrenamientos se retomaron hace un tiempo “ respetando lo que marca el protocolo”. Destacó que “hasta hace unos días se permitía en burbujas sanitarias de hasta diez chicos, cifra que ahora se estiró en cuanto al número se refiere”.

En relación a la concreción de un posible torneo, informó que “barajan algunas posibilidades a fines de junio o principios de julio, siempre relacionado a como marche la situación sanitaria”. Dijo que esa es la idea, ya que “uno como dirigente sabe que las instituciones viven de las actividades que se realizan en las mismas y al no haberlas todas están inmersas en una situación crítica”.

Señaló que “los chicos quieren jugar y los padres quieren que sus hijos salgan a divertirse, a jugar a la pelota”. Uno se da cuenta en los entrenamientos con la “concurrencia de los chicos que pese a un año y medio de estar parados siguen yendo a las prácticas con la esperanza de que van a jugar”.

Se estima que cerca de 2000 chicos están federados en el Infantil

Comentó que a excepción de Black River, La Vencedora e Independiente todos los clubes tienen canchas. En el caso de “Juvenil del Norte, Defensores del Sur y Deportivo Gurises habilitadas, únicamente, para fútbol infantil”.

En cuanto a las categorías oficiales, señaló que se agregó la sub-17 que lo hará con chicos categorías 2004-2005, la sub-15 con 2006 y 2007, además de las 2008, 2009 y 2010, el resto encuadran en las promocionales”.

Cerró diciendo que este año “clubes que antes les costaba formar tres categorías han sumado nuevas categorías”.

Los clubes

La mayoría de los clubes de la ciudad tienen al fútbol como su principal disciplina que costean con el alquiler de salones, los que tienen, gimnasios, venta de pollos, loterías y demás, actividades que están, en su mayoría, vedadas, siendo los ingresos por cuota societaria mínimos. La pandemia ha pegado fuerte en las economías de los clubes, algo que se refleja, en el mantenimiento de sus instalaciones que tienen-sin jugar- con un costo fijo alto.

la crisis.jpg

Algunos clubes, en el caso de Unión, se dedicaron a mejorar el terreno de juego y hacer arreglos que se efectúan gracias a la voluntad de colaboradores y allegados a la institución.

En casi todas, es marcada la preocupación porque no se tiene un horizonte claro y los jugadores, o un buen número de ellos, terminan jugando en campeonatos barriales y en Ligas Amateur en el mientras tanto. “Es difícil retener a los jugadores entrenando sin saber cuándo van a entrar a una cancha”, comentó un dirigente.