La peor acusación contra el Pájaro Caniggia: Mariana Nannis denunció que la violó

“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, aseguró Nannis en diálogo con el programa Involucrados, en América. Por esta razón, contó que ahora le cuesta construir una relación amorosa: “Cuando te pegan y te hacen todas las cosas que me hizo mi marido, todos los abusos que hizo mi marido de mí, no quedás bien. Te cuesta estar con alguien, no podés...”.

Nannis anticipó que realizará “todas las denuncias pertinentes” en la Justicia. “Tengo que hacerlo para recuperar mi dignidad, porque es indigno que te hagan estas cosas. Y es humillante. Y después, (para) proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”. Y acusó a Caniggia de haberla amenazado de muerte, amparándose en la supuesta relación cercana que el ex jugador de la Selección argentina mantendría con el presidente Mauricio Macri y el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici.

“Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado”. Remarcó de manera textual la amenaza de su ex marido: “Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”.

“Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién tienen que ir a buscar –dijo Nannis–. A los testaferros de mi marido, o a mi marido, o a todas las personas que nombré”. Y agregó: “Cuando tu marido te dice que si lo denunciás tu cabeza va a rodar, ‘si salís por esa puerta vas a terminar muerta’, ¿vos no tendrías miedo?”.

De acuerdo a las palabras de Nannis, Caniggia le advertía que era “amigo del capo de la Policía de Buenos Aires”. Por eso, la amedrentaba: “Me van a meter preso dos horas y después voy a salir, y tu cabeza va a rodar”. Sin embargo, pese a las amenazas, alcanzó a radicar una denuncia en España. “(Pero él) las sacó: nunca llegaron al juzgado. O sea, las borró. Y tengo todos los papeles. Es muy humillante. No se puede”.

Nannis advirtió que en el divorcio buscará “recuperar el patrimonio” que le correspondería por los “30 años" que permaneció junto a Caniggia. Según su testimonio, el ex jugador de River y Boca, entre otros clubes, en “los últimos cinco o seis años ha hecho negocios muy grandes con el Gobierno (actual)”; habló de “contratos millonarios". “¿Hay funcionarios de este Gobierno involucrados?”, la consultaron en el programa conducido por Mariano Iúdica”. “Sí, señor. Son todas causas penales”, respondió. “Ya se van a enterar de todas las denuncias que va a haber. Hay muchas que son importantes. Una de energía eólica, de 3 mil millones de dólares”.

El fin de semana, Caniggia se comprometió en México con su novia, Sofía Bonelli. “Me tiene sin cuidado”, dijo Mariana, destacando que sus reclamos van en otro sentido absolutamente distinto: quiere justicia. Y conserva la esperanza de que esto suceda antes de fin de año. “Estas Fiestas van a ser una de las mejores que tenga en mi vida porque me voy a liberar de una basura, de una cosa que no sirve, de alguien que no te respeta, que te humilla, que abusa de vos, que te pega”.

Nannis volvió a hacer foco en el divorcio. “Mi marido (a lo largo del reportaje, nunca lo menciona con nombre y apellido) está despilfarrando el patrimonio familiar mientras que a mí y a mis hijos nos tenía cagada de hambre, porque a mis hijos tampoco les pasa un peso. Ellos trabajan, pero tengo entendido que (Caniggia) paga deptos de prostitutas en diferentes puntos de Buenos Aires y a mis hijos no les paga su mantenimiento del Faena. Lo tengo que pagar yo, y salir a trabajar para pagarlo”. Y lamentó: “A mis hijos los tiene cagados de hambre porque no les da ni un dólar ni les regala un perfume para el cumpleaños”.

Nannis también se refirió al vínculo de su ex marido con Diego Maradona, reparando en el beso que ambos se dieron al celebrar un gol cuando eran compañeros en Boca, en los 90. “Fue humillante. Estaba viviendo en Italia, tenía hijos chiquitos, iba a un bar y veía cómo Maradona le estaba comiendo la boca a mi marido. Y todos los italianos hablando de eso”, recordó, a la vez que sostuvo que con Claudia Villafañe “está todo bien”, por una razón: “Hemos pasado las mismas humillaciones. Vos pensá que un adicto te va a humillar hasta el día que se muera”.