La CGT Regional Gualeguaychú envió un comunicado a los medios de comunicación en el que manifestó su “solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores químicos, ante una nueva ola de despidos que profundiza la preocupación en el sector”.

Desde el gremio alertaron sobre que “esta situación se suma a los despidos en Fademi S.A. y al cierre reciente de la fuente laboral para la totalidad de las y los trabajadores de Unión BAT, donde 101 compañeros recibieron el telegrama de desvinculación laboral. Además, se agregan 11 despidos en Laboratorios PYAM S.A., entre ellos 3 delegados gremiales. Estos casos se suman a otros 8 despidos ocurridos en la misma planta durante abril de este año”.

La CGT resaltó que todos los puestos de trabajo que se perdieron “pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos que suelen definirse como ‘de calidad’, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar”.

Por último, señalaron que “entendemos el grave perjuicio que estas decisiones empresariales generan en nuestra comunidad. La pérdida de ingresos de las familias trabajadoras afectará aún más al comercio local, ya golpeado por la reducción del poder adquisitivo”.