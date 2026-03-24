El Museo de la Memoria "Osvaldo Delmonte", que funciona en Casa De Deken, recibió la donación del libro "Je suis Mimí" de la autora local Sabina Melchiori.

La escritora reconstruyó una autobiografía ficcionada, pero profundamente verosímil, basada en hechos reales, escrito en primera persona, el relato a través de este recurso narrativo, logra reconstruir la vida de una mujer, madre de hijos desaparecidos, reflejando el dolor, la lucha y la memoria de tantas familias que aún hoy buscan verdad y justicia. En este sentido, la lectura de sus hojas logra una cercanía emocional que permite al lector habitar el dolor de su historia.



La incorporación de Je suis Mimí al patrimonio del museo no solo enriquece su acervo, sino que también refuerza su rol como espacio de reflexión, educación y construcción de memoria en la comunidad.



