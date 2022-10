Después de que se diera a conocer una presunta "crisis terminal" entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, fueron muchos los que se volcaron a opinar sobre la cuestionada relación y el impacto que está teniendo en su rendimiento en el Atlético de Madrid. Si bien los protagonistas aún no confirmaron (ni desmintieron) los rumores, fue Camila Homs, ex del centrocampista, quien se encargó de alimentarlos con una sugestiva respuesta.

"Se está hablando de una posible separación entre Rodrigo y Tini", le espetó sin anestesia el cronista de Socios del Espectáculo. La modelo respondió con un elegante e inicial "no tengo nada para decir", pero la súper picanteó cuando decidió sumar el lapidario: "Igual, no me sorprende".

Y es que, de acuerdo a las versiones que llegan del Viejo Continente, la mala relación entre la cantante y los dos hijos que De Paul tuvo con Homs fue el disparador de la crisis final que, nadie entiende por qué, habrían decidido blanquear después del Mundial.

"No sé si es verdad", se atajó de inmediato Homs, al tiempo que sumó: "Los medios inventan mucho. No sé honestamente si será verdad, no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver".

Notero: "¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?"

Camila: "Lo aprecio, obvio. Es el padre de mis hijos"

Notero: "¡Qué duro el: 'Lo aprecio'!"

Camila: "¿Qué querés que te diga?"

"Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly. ¿Volverías a estar en una relación con Rodrigo?", resistió el notero. "No sé. No, no. ¡Pará!", respondió con nervios la modelo. "Es un montón lo que me estás preguntando, eso no te lo puedo responder".

Notero: "Te veo medio dubitativa, ¿lo pensarías?"

Camila: "No, no, no. Hoy la verdad que no. Estoy súper bien así"

Notero: "Etapa cerrada"

Camila: "Obvio"

La modelo viajará junto a sus dos hijos para alentar a la Scaloneta al Mundial y se hospedará junto a toda la familia de De Paul. Hasta el momento, Tini también desembarcaría en Qatar, aunque en otra mansión que el centrocampista ya le habría alquilado a todos los Stoessel. ¿Llegarán?