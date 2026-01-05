En diálogo con Ahora Cero Radio, el concejal del Peronismo Emiliano Zapata cuestionó la tardanza de la mudanza de la planta de asfalto: “sirvió para estar dos años sin activas las obras en las calles”, sostuvo.

En el mismo sentido, manifestó que “ más allá de la planta hasta noviembre siguieron comprando alfalto, no se si es porque no da basto o cual es el motivo, están los decretos donde se ve la compra de asfalto más allá de tener la planta inaugurada, eso no me termina de cerrar”.

Además, planteó que no hay “ninguna politica novedosa” en la gestión de Davico: “Los bacheos de los que hablan es lo que han hecho todos los gobienos, no es nada nuevo, los pozos hay que taparlos, lo que hablaba la viceintendenta de los Jardines Maternales es algo que ya estaba, las pueden haber mejorado pero ya existían, ya estaban los jardines y los profesionales atendiendo a los chicos, a todo eso lo venden como nuevo y no lo es, lo de la luminaria lo mismo, se endeudaron para traer la luminaria que creo que esta bien, pero el gobierno anterior también lo hizo, no es una política nueva”.

