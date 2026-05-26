La plata de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay cerró sus puertas “hasta nuevo aviso”, confirmaron fuentes sindicales a AHORA. La firma tomó la determinación en las últimas horas, en un nuevo capítulo de una crisis que lleva más de dos años y que no parece tener fin.

De acuerdo a lo relevado por este medio, la empresa le debe a sus casi mil trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo. No son solo los que trabajan en La Histórica, sino que también en otras sedes que tienen los dueños en la provincia. Como consecuencia de lo sucedido, los obreros se manifestaron este martes por la tarde, tras una asamblea realizada en el camping del Sindicato de la Alimentación.

De acuerdo a lo informado, este miércoles a la mañana habrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde se espera que estén presentes los sindicatos de la Alimentación y de la Carne y los titulares de Tres Arroyos.

Fuente: AHORA