Tras dar por concluida la poda invernal sobre 3 de Caballería, entre Alem y Rocamora, dentro de la campaña de mantenimiento del arbolado urbano que se desarrolla en el macrocentro de la ciudad, el Municipio informó que las cuadrillas trasladaron sus tareas a Doello Jurado, arteria paralela, donde el trabajo se ejecuta en sentido inverso, desde Rocamora hacia Alem.

Para la ejecución de las tareas, los arbolistas ascienden a cada ejemplar equipados con casco, arnés y chaleco reflectivo, y desde las ramas superiores accionan la motosierra para eliminar los brazos de mayor porte hasta dejar expuesta la estructura leñosa del fuste.

Buena parte de los árboles sobre las primeras cuadras de Doello Jurado ya exhibe la copa reducida a su esqueleto portante, con los cortes recientes todavía visibles en los extremos, mientras un camión volcador es el encargado del retiro inmediato del material cortado.



Ante estas tareas, desde la Municipalidad reiteraron el pedido a vecinos y conductores para que eviten estacionar vehículos sobre la traza en obra, con el fin de resguardar la integridad del mobiliario urbano y las condiciones de trabajo del personal.