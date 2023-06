María Becerra y Rusherking limaron asperezas y hasta forman parte del tema que este jueves estrenan Los del Espacio, grupo conformado por traperos argentinos; algo que habría provocado un fuerte enojo de J Rei.

“Ustedes saben que hoy Rusherking y María Becerra volvieron a seguirse en redes, me cuentan que a J Rei no le dio igual esto y habría habido un reclamo a la cantante. Y otro dato: tampoco le habría gustado que su novia vuelva a hacer un tema con su ex, lo que me contaban es que J Rei siente innecesario todo esto”, comentó el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: "para repasar, y lo digo sin rodeos, me hablaron de un ataque de celos de J Rei con María por este acercamiento con Rusherking”.

En este sentido, el periodista reflexionó: "no me gusta criticar porque cada uno siente las cosas como puede pero la pregunta es obvia, ¿sentirá el cantante que Rusherking es una amenaza para la relación que tiene con su novia María?”.

“Y lo otro que también me da dudas es qué tipo de vínculo tienen hoy Rusher y María, ya los fandom se ilusionan con una reconciliación y uno no puede preguntarse nada al respecto”, concluyó. (m1)