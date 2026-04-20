Una banda cuya modalidad delictiva es el ingreso a viviendas en las cuales sus moradores se encuentran ausentes, es intensamente buscada por la Policía de Entre Ríos. El operativo incluye a las distintas dependencias y puestos camineros.

El raid incluyó al menos los departamentos Uruguay, Gualeguaychú y Colón. En este último, en la noche del viernes cometieron cuatro hechos: uno en la localidad de Villa Elisa, dos en el Loteo San Juan y otro en barrio Los Bretes de la ciudad cabecera.

Sin poder brindar demasiados detalles y a la espera de frustrar su huida, el jefe de Policía Departamental Colón, Héctor Martínez, precisó a El Entre Ríos que no son oriundos de la zona, por lo que se presume que realizan un trabajo de inteligencia previo.

“La investigación está avanzada en cuanto a los posibles autores y el vehículo en el que se trasladarían”, señaló optimista.

En cuanto a los casos del viernes, “en dos de las propiedades no sustrajeron nada, en una del Loteo San Juan se llevaron dinero y en Los Bretes se llevaron algunas pertenencias. Generalmente buscan dinero o cosas transportables”, comentó.