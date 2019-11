La Policía busca al hermano de Rodrigo Guirao Díaz: está prófugo

El hecho ocurrió el último viernes, cerca de las 20.30, cuando Gonzalo Guirao Díaz –quien se encontraba viviendo en el departamento de Rodrigo en Palermo Hollywood - salió al balcón y, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio y las propias del Gobierno de la Ciudad, saltó al balcón vecino con la intención de robarle todas las pertenencias a su vecina.

Según contó Ángel de Brito en su ciclo radial, El Espectador, Gonzalo “saltó de su balcón al balcón de su vecina, no saben si con alguna sustancia o alcohol de más. La chica estadounidense temía ser robada o abusada sexualmente”, contó el periodista de espectáculos.

Al ver a Gonzalo en el balcón de su casa, la mujer comenzó a gritar alertando a los vecinos, quienes dieron aviso a la policía. Sin embargo, cuando los efectivos de la ciudad se hicieron presentes en el lugar, Gonzalo ya había huido sin sus pertenencias.

Al llegar, la policía encontró el departamento de Rodrigo Guirao Díaz totalmente abierto y allí notaron que Gonzalo se había olvidado su celular y su billetera. “La chica empezó a los gritos y cuando subió la policía, el hermano de Guirao Díaz ya se había ido”, detalló De Brito.

No es la primera vez que el primo de Rocío Guirao Díaz queda involucrado en un hecho delictivo, ya que el año pasado lo descubrieron robando bicicletas en los Pabellones de Ciudad Universitaria. La Policía de la Ciudad lo apresó tras recibir un llamado del personal de seguridad del lugar.

También indicaron que el sujeto tenía características iguales a las de un hombre que merodeó por el lugar toda la semana. En aquel momento al detenerlo, los efectivos observaron en su mochila una tijera corta cadena y una linga de acero.

Luego de allanar su casa en Las Cañitas, ubicada en Luis María Campos al 400., encontraron 16 bicicletas de distintas marcas. La había sido caratulada como "Averiguación de robo" y quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo de la Doctora María Dolores Fontbona De Pombo.

En su momento, Rocío Guirao Díaz, se había mostrado muy sorprendida con la noticia. "Me da mucha pena y que no sé porque habrá llegado a hacer eso. Hace años que no lo veo a Gonza. Tengo más relación con Rodrigo que con él. Lo último que supe sobre él es que había comenzado a dedicarse a la música", expresó. ¿Qué dirá la modelo esta vez?