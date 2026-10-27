La Justicia de Brasil investiga si el actual senador - y quien fue candidato a presidente por el Partido Liberal (PL) - salió del país luego de perder el balotaje presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo mandato como parlamentario finalizará el próximo 31 de enero del 2027, afronta actualmente dos causas ante el máximo tribunal brasileño por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

A menos de 24 horas de la derrota electoral, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), le prohibió la salida del país a Flávio Bolsonaro y le ordenó entregar sus pasaportes, ante las versiones de un presunto viaje a Estados Unidos. Por el momento, la Justicia no confirmó la recepción de la documentación.

En este contexto, este martes por la mañana circularon versiones periodísticas sobre una supuesta salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, a través del paso Puerto Iguazú (AR) - Foz de Iguazú (BR). Ante la consulta de este medio, fuentes de Ministerio de Seguridad aseguraron que el senador brasileño no ingresó al país y tampoco hubo requerimientos para hacerlo.

En la misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones emitió un comunicado en el que aseguró que "no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina".

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", detallaron.

Archivo. Ante las versiones que circularon sobre una presunta salida, la Justicia brasileña investiga si Flávio Bolsonaro salió del país.

Las versiones sobre Flávio Bolsonaro

Durante la madrugada, versiones periodísticas habían apuntado a que Flávio habría partido rumbo a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Argentina, a las 2 de la madrugada, a bordo de un jet Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. Sin embargo, el reciente comunicado de Migraciones detalló que no se logró constatar el vínculo de la aeronave con el senador brasileño.

Ante las versiones, la Policía Federal de Brasil rastrea los puntos fronterizos de Brasil para corroborar si el senador salió o no del país. Hasta el momento, las verificaciones realizadas por las autoridades brasileñas concluyeron que el parlamentario no pasó oficialmente por un puesto fronterizo habilitado entre Brasil y Argentina.

Otras fuentes a las que pudo acceder este medio aseguran que el dirigente brasileño no ingresó al país, aunque no descartan la salida de Brasil.

Desde el entorno de quien fuera candidato a presidente del PL, el senador Rogério Marinho - encargado de la campaña presidencial - negó las versiones: "No salió", le aseguró al periodista Igor Gadelha, del sitio Metrópoles.

Las causas que enfrenta Flávio Bolsonaro y las medidas del Supremo Tribunal Federal

La derrota frente a Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil abrió un nuevo escenario para Flávio Bolsonaro. El senador del Partido Liberal enfrenta dos investigaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras, posibles maniobras de lavado de dinero y vínculos económicos con empresarios y operadores bajo sospecha. Ambos expedientes tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF), aunque todavía resta definir qué tribunal tendrá competencia cuando termine su mandato parlamentario, previsto para fines de enero de 2027.

Las causas investigan hechos diferentes. Una está centrada en el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro. La otra analiza los vínculos personales y financieros del senador con el abogado Willer Tomaz, relacionado con empresas investigadas por movimientos sospechosos de dinero y presuntas irregularidades en el sector de las apuestas deportivas. Flávio niega haber cometido delitos y rechaza las acusaciones en su contra.

La primera causa apunta a los fondos solicitados para producir Dark Horse, una película centrada en la trayectoria política de Jair Bolsonaro. El caso tomó relevancia el 13 de mayo, cuando el medio The Intercept Brasil publicó audios en los que Flávio le pide dinero al banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, para financiar el proyecto.

En las grabaciones, el senador solicita 134 millones de reales, equivalentes a unos u$s24 millones. Los investigadores buscan determinar en qué condiciones se negociaron esos recursos, cuál era su destino y si parte del dinero pudo haberse utilizado para fines distintos de los declarados.

El segundo expediente se originó en las averiguaciones sobre Willer Tomaz, abogado y amigo del senador, vinculado con empresas bajo investigación por presuntos movimientos financieros sospechosos. El 18 de octubre, la Policía Federal remitió las actuaciones al Supremo Tribunal Federal y el ministro Alexandre de Moraes quedó a cargo de la causa.

Uno de los puntos centrales del expediente es la relación financiera entre Flávio Bolsonaro y Alcazar Holdings, una sociedad vinculada con Tomaz. Según documentación analizada por la Policía Federal y publicada por Folha de S.Paulo, el senador figuraba como usuario con permisos de administración —identificado como usuario master— de una cuenta bancaria de la compañía.

Ese nivel de acceso le habría permitido operar sobre la cuenta. Los investigadores buscan esclarecer el alcance de esa relación y su posible relevancia para la causa.

Tras las elecciones, el referente liberal brasileño denunció una persecución política después de que la Justicia brasileña le prohibiera salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes. La notificación de la Policía Federal se produjo el lunes en la vía pública, cuando el senador salía de visitar a su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia. El expresidente cumple prisión domiciliaria.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación judicial. La decisión se conoció después de que circularan versiones sobre un posible viaje del senador a Estados Unidos. Sin embargo, los videos difundidos para respaldar esa versión correspondían a un viaje anterior, realizado en mayo.

En un video publicado en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro vinculó la decisión judicial con el resultado electoral y cuestionó sus motivaciones: “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”.

“Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, sentenció.

Brasil refuerza los controles fronterizos ante una posible fuga

Ante la incertidumbre sobre su paradero, el Gobierno brasileño alertó a las autoridades argentinas sobre el riesgo de que Flávio Bolsonaro abandonara el país. En paralelo, la Policía Federal de Brasil comenzó a revisar los registros de los pasos fronterizos habituales con Argentina para determinar si el senador cruzó hacia territorio argentino. Según informó CNN Brasil, hasta este martes las autoridades brasileñas no tenían información confirmada sobre su ubicación.

La situación se produce mientras vence el plazo de 24 horas dispuesto por el juez Alexandre de Moraes para que el senador entregue sus pasaportes. Hasta el momento, no había confirmación de que hubiera presentado la documentación. Además, según una decisión confidencial a la que accedió CNN Brasil, el magistrado ordenó cancelar el pasaporte brasileño del legislador y le prohibió mantener contacto con el empresario y abogado Willer Tomaz, investigado en el mismo expediente por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.