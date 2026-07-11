La Policía de la provincia y el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos firmaron una adenda al convenio de colaboración vigente, mediante la cual se amplía el alcance del beneficio de atención en salud mental, incorporando como beneficiarios al grupo familiar primario del personal policial en actividad y al personal retirado y pensionado de la Institución, junto a su núcleo familiar.

La firma fue encabezada por el jefe de Policía, Comisario General Claudio Omar González, junto al presidente del Colegio de Psicólogos, Octavio Filipuzzi, y autoridades de ambas instituciones, reafirmando el compromiso conjunto de promover el acceso a la atención en salud mental para quienes integran la familia policial.

Con esta ampliación, el convenio ya no solo alcanza a los más de 10 mil efectivos de la fuerza, sino también a sus familias y a quienes, tras años de servicio, continúan formando parte de la gran comunidad policial.

El acuerdo mantiene las mismas condiciones económicas establecidas originalmente. El valor de las prestaciones continuará contando con un descuento del 20 % sobre el valor referencial fijado por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para los profesionales adheridos al convenio. Asimismo, quienes cuenten con cobertura de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) podrán acceder al reintegro correspondiente, reduciendo significativamente el costo final de cada sesión.