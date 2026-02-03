En la mañana de este miércoles, la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú llevó a cabo un acto oficial en conmemoración del 8° aniversario del fallecimiento del sargento Froilán Pedroza.

La ceremonia tuvo lugar en el Cementerio Norte y fue presidida por el Jefe de Policía Departamental. Contó a su vez con la presencia de jefes de Divisiones, jefes de comisarías y personal del Grupo Especial, quienes se hicieron presentes para rendir homenaje al efectivo caído.

El acto dio inicio con una bendición a cargo de Pablo Rothberg, diácono permanente de la Iglesia Católica, quien elevó una oración en memoria del sargento Pedroza, destacando su vocación de servicio y su compromiso institucional al servicio de la comunidad.

Posteriormente, un suboficial de la fuerza ejecutó el tradicional toque de silencio, marcando un momento de profundo respeto y recogimiento entre los presentes.

La ceremonia concluyó con la colocación de una ofrenda floral, a cargo de efectivos del Grupo Especial, al pie del nicho donde descansan los restos del sargento Froilán Pedroza, en un gesto de reconocimiento a su legado y entrega.

Asimismo, desde la Policía informaron que hoy a las 20:00 horas se celebrará una misa en su memoria en la Parroquia Santa Teresita.