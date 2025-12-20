La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo a un hombre acusado de comercializar estupefacientes en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, e incautó más de un kilogramo de “Pedra”, una droga psicoactiva con efectos letales, luego de realizar tres allanamientos.

La investigación se inició en abril pasado a raíz de un parte preventivo de la PSA, a través del cual puso en conocimiento a la Fiscalía Federal sobre actividades de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Iguazú y solicitó autorización para investigar la existencia de un inmueble que sería el punto de venta para narcomenudeo e individualizar al presunto morador.

Luego de diversas y prolongadas tareas de campo sobre los movimientos del sospechoso, los oficiales de la PSA pudieron establecer otros dos inmuebles en el cual también se realizaban las mismas acciones ilícitas. Con el material probatorio reunido se procedió a llevar a cabo tres operativos; en uno de ellos se logró capturar al investigado realizando una transacción.

Además se secuestraron 1.156 gramos de “Pedra”, la nueva droga psicoactiva mortal que transforma a las personas en «zombies» y azota a Misiones, creada de la sustancia residual por la elaboración de cocaína. También se incautaron dinero en efectivo, tres balanzas de precisión, un vehículo, 50 municiones calibre 22 mm y cuatro celulares.

Intervinieron el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo, y la Fiscalía Federal de dicha ciudad, de Marcelo Bernachea.